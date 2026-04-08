Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng đồng loạt tăng rất mạnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (8/4), giá vàng trong nước đồng loạt tăng rất mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC lên mốc 177 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn thấp hơn SJC từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 174 - 177 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng lên mốc 177 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 173 - 176 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 174 - 176,5 triệu đồng/lượng…

anh-man-hinh-2026-04-08-luc-091903.png
Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà tăng của thế giới.

Giá vàng tăng mạnh theo đà tăng của thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 4.812 USD/ounce, tăng 155 USD so với sáng qua.

Trên thị trường bạc, bạc thỏi Phú Quý 79 triệu đồng/kg, tăng 4 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết 77 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 76 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.106 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Với biên độ ±5%, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.850 - 26.361 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD niêm yết 26.141 - 26.361 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 27.350 - 27.400 đồng/USD.

