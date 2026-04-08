Giá vàng đồng loạt tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (8/4), giá vàng trong nước đồng loạt tăng rất mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC lên mốc 177 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn thấp hơn SJC từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 174 - 177 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng lên mốc 177 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 173 - 176 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 174 - 176,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng tăng mạnh theo đà tăng của thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 4.812 USD/ounce, tăng 155 USD so với sáng qua.

Trên thị trường bạc, bạc thỏi Phú Quý 79 triệu đồng/kg, tăng 4 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết 77 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 76 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.106 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Với biên độ ±5%, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.850 - 26.361 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD niêm yết 26.141 - 26.361 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 27.350 - 27.400 đồng/USD.