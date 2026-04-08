Công ty A&D – Đồng hành cùng nông dân, nâng tầm trái cây Việt

Trong bối cảnh thị trường nông sản liên tục biến động, việc tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác trở thành “chìa khóa” giúp người nông dân chủ động sản xuất và tiêu thụ. Nắm bắt điều đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu A&D (Hoàng Long) đã lựa chọn một hướng đi khác biệt đó là tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để trở thành cầu nối thông tin giữa thị trường và người trồng trái cây, đặc biệt tại khu vực miền Tây.

“Bản tin thị trường” ngay trên điện thoại của nông dân

Không cần những báo cáo dài dòng hay kênh thông tin phức tạp, A&D đưa thị trường đến gần hơn với nông dân thông qua các nền tảng quen thuộc như TikTok, Facebook, YouTube. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bà con có thể cập nhật liên tục giá cả các loại trái cây, tình hình xuất khẩu, nhu cầu tiêu thụ hay những biến động tại các cửa khẩu thông qua kênh https://www.tiktok.com/@vua_hoang_long?_r=1&_t=ZS-95AbBuF7C3o

Đây được xem là bước chuyển mình đáng chú ý trong cách tiếp cận thông tin nông nghiệp. Nếu trước đây, người nông dân chủ yếu phụ thuộc vào thương lái hoặc truyền miệng, thì nay họ đã có thể “tự mình nắm thị trường” thông qua các video ngắn, trực quan, dễ hiểu.

Đứng sau những nội dung gần gũi đó là anh Bùi Tuấn Anh – Giám đốc Công ty A&D (Hoàng Long). Không xây dựng hình ảnh cầu kỳ, anh chọn cách chia sẻ thông tin một cách mộc mạc, đi thẳng vào vấn đề, đúng với nhu cầu của người nông dân. Chính sự chân thực này đã tạo nên sức hút lớn, giúp các kênh của A&D nhanh chóng thu hút lượng người theo dõi đông đảo.

Từ mạng xã hội đến thay đổi tư duy sản xuất

Không chỉ đơn thuần là kênh cung cấp thông tin, TikTok, Facebook hay YouTube của A&D đang dần trở thành “công cụ sản xuất” mới của người nông dân. Khi nắm được giá cả và xu hướng thị trường, bà con có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch thu hoạch, lựa chọn thời điểm bán ra hợp lý, hạn chế tình trạng bị ép giá.

Tại nhiều vùng trồng trái cây miền Tây, không khó để bắt gặp hình ảnh nông dân vừa làm vườn, vừa theo dõi các video cập nhật thị trường. Những thông tin tưởng chừng nhỏ như “giá mít hôm nay tăng”, “sầu riêng đang khan hàng”, hay “cửa khẩu thông thoáng trở lại”… lại có tác động trực tiếp đến quyết định bán hàng của bà con.

Sự thay đổi này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần hình thành tư duy sản xuất theo thị trường một yếu tố then chốt để nông nghiệp phát triển bền vững.

Kết nối đầu ra, nâng tầm trái cây Việt

Bên cạnh việc cung cấp thông tin, Công ty A&D (Hoàng Long) còn kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường cho trái cây Việt Nam. Thông qua mạng lưới đối tác và hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp giúp đưa nông sản từ vườn ra thị trường trong và ngoài nước một cách thuận lợi hơn.

Điểm đặc biệt là quá trình kết nối này luôn gắn liền với việc minh bạch thông tin. Người nông dân không còn “mù mờ” về giá cả hay nhu cầu, mà có thể tham gia vào quá trình tiêu thụ với tâm thế chủ động. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị trái cây Việt, từ sản xuất nhỏ lẻ tiến tới chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Doanh nghiệp của nhà vườn trong thời đại số

Trong hành trình phát triển, A&D (Hoàng Long) không đơn thuần là một doanh nghiệp xuất nhập khẩu, mà đang từng bước trở thành “người bạn” của nông dân. Sự đồng hành không chỉ thể hiện ở việc thu mua hay kết nối thị trường, mà còn ở cách chia sẻ thông tin, hỗ trợ bà con thích nghi với thời đại số.

Việc phát triển kênh https://www.tiktok.com/@vua_hoang_long?_r=1&_t=ZS-95AbBuF7C3o và https://web.facebook.com/share/18UAFnDR2d/?mibextid=wwXIfr&_rdc=1&_rdr như những kênh truyền thông chính đã giúp A&D (Hoàng Long) rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và người sản xuất. Mỗi video, mỗi bài đăng không chỉ là thông tin, mà còn là sự gắn kết, là niềm tin được xây dựng từng ngày.

Với những bước đi bền bỉ và thực tế, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu A&D đang góp phần viết nên một câu chuyện mới cho nông nghiệp Việt Nam – nơi người nông dân không còn đứng ngoài thị trường, mà trở thành người làm chủ thông tin, làm chủ đầu ra và tự tin đưa trái cây Việt vươn xa.