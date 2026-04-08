Không cần vận hành, vẫn thu lời đều đặn: Mô hình 'ủy thác thuê lại' định hình sân chơi second home

Thay vì đau đầu tự tìm khách thuê, nhà đầu tư vào Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Lynntimes Thanh Thủy của Tập đoàn Onsen Fuji được cam kết lợi nhuận bằng hợp đồng ủy thác thuê lại, bảo chứng bởi năng lực vận hành và hệ sinh thái chuẩn 5 sao quốc tế, giúp nhà đầu tư gỡ bỏ gánh nặng vận hành và nắm chắc dòng tiền thụ động.

Thị trường tài chính "đổi chiều"

Thị trường toàn cầu đang bước vào một giai đoạn có vẻ bất ổn bất thường khi các tài sản mang lại sự ổn định đang cho thấy dấu hiệu suy yếu, còn các tài sản đầu cơ thì mất đà. Thực chất, những gì chúng ta đang chứng kiến không phải là sự biến động riêng lẻ, mà là một đợt định giá lại rủi ro trên diện rộng trên các loại tài sản do thanh khoản thắt chặt và rủi ro vĩ mô gia tăng.

Cụ thể, vàng – vốn được xem là "hầm trú ẩn" an toàn – đã quay đầu giảm giá bất chấp căng thẳng địa chính trị. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự ổn định của lãi suất thực ở mức cao làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng, kết hợp với động thái chốt lời mạnh mẽ của nhà đầu tư sau một đợt tăng giá dài hạn. Tương tự, thị trường tiền điện tử đang trải qua một "mùa đông nhỏ" (giai đoạn tái thiết) khi thanh khoản đầu cơ cạn kiệt và kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị điều chỉnh.

Vàng – vốn được xem là "hầm trú ẩn" an toàn – đã quay đầu giảm giá bất chấp căng thẳng địa chính trị trong một thời gian.

Cùng lúc đó, thị trường chứng khoán cũng chật vật không kém. Các cổ phiếu đang phải đối mặt với áp lực định giá bị nén bởi lãi suất thực dương kéo dài và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp bắt đầu chậm lại. Những yếu tố này đang dẫn đến một sự dịch chuyển thanh khoản rõ rệt, khi dòng vốn bắt đầu rút khỏi các tài sản rủi ro hoặc định giá quá cao để tìm kiếm các kênh tạo ra thu nhập an toàn hơn.

Khi dòng vốn tìm đường trú ẩn an toàn, bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục lọt vào tầm ngắm. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của giới đầu tư nhắm đến second home hiện nay là tình trạng tài sản "nằm im": Không có khách thuê, tự vận hành thì tốn kém chi phí, thời gian bảo trì, mà dòng tiền lại phập phù.

Để hóa giải "điểm nghẽn" này, Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) đã triển khai mô hình "ủy thác thuê lại", đánh dấu sự chuyển dịch vai trò: nhà đầu tư không còn là người kinh doanh lưu trú, mà trở thành người sở hữu tài sản và thảnh thơi nhận dòng tiền định kỳ

Vì sao Lynntimes Thanh Thủy là "gà đẻ trứng vàng"?

Thay vì những cam kết lợi nhuận mơ hồ, sự an tâm của nhà đầu tư tại đây được thiết lập dựa trên ba trụ cột vững chắc: Dòng tiền cố định, công suất khai thác thực tế và hệ sinh thái đẳng cấp.

Thứ nhất, bài toán tài chính minh bạch và hấp dẫn. Khi tham gia chương trình thuê lại với thời gian tối thiểu 05 năm, khách hàng sở hữu căn hộ tại tòa 35 tầng sẽ nhận mức thu nhập cố định hàng tháng rất ấn tượng: 16 triệu đồng (căn Studio), 20 triệu đồng (căn 1 phòng ngủ), 28 triệu đồng (căn 2 phòng ngủ), và đặc biệt lên tới 40 - 60 triệu đồng đối với các căn VIP. Tiền thuê được thanh toán đều đặn 4 đợt/năm, giúp nhà đầu tư dễ dàng dự báo trước dòng thu nhập và loại bỏ hoàn toàn rủi ro về tỷ lệ lấp đầy.

Đối với dòng thấp tầng như liền kề hoặc biệt thự (cam kết tối thiểu 10 năm), chính sách cho thuê lại vô cùng hấp dẫn: liền kề thương mại/biệt thự tứ lập giá 40 triệu đồng/tháng; biệt thự đơn lập 3 phòng ngủ giá 50 triệu đồng/tháng; biệt thự đơn lập 4 phòng ngủ giá 60 triệu đồng/tháng; biệt thự VIP giá 70 triệu đồng/tháng.

Thứ hai, bảo chứng từ công suất khai thác thực tế. Theo các chuyên gia, một cam kết tạo dòng tiền bền vững phải dựa trên lượng khách thực tế của dự án. Lynntimes Thanh Thủy đã chứng minh được sức hút khi công suất phòng thường xuyên đạt trên 80-90% vào các dịp cao điểm, cuối tuần hay mùa đông. Trong những ngày thường, dự án vẫn duy trì lượng khách ổn định nhờ nguồn khách hội nghị (MICE), nhóm khách trung niên nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và các gia đình có nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Tại tòa khách sạn 35 tầng của Lynn Times Thanh Thủy chủ nhà thu về mức 40 - 60 triệu đồng/tháng đối với các căn VIP.

Thứ ba, hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" và năng lực quản lý quốc tế. Điều níu chân du khách chính là chuỗi tiện ích đẳng cấp được bố trí đồng bộ: từ bể bơi vô cực trên tầng 30 với tầm nhìn ngoạn mục ra sông Đà và dãy núi Ba Vì, cho đến hệ thống nhà hàng, sky bar và phòng hội nghị tiêu chuẩn quốc tế. Trung tâm là tổ hợp Ohayo Onsen & Spa phong cách Nhật Bản cung cấp đa dạng trải nghiệm như xông hơi đá muối Himalaya, tắm khoáng …. Bên cạnh đó, việc vận hành được đảm bảo theo tiêu chuẩn Mỹ bởi Lynntimes Hospitality Management đảm bảo chất lượng dịch vụ chuẩn 5 sao, duy trì đẳng cấp cho tài sản trong dài hạn.

Không dừng lại ở dòng tiền thuê đều đặn, chủ đầu tư Onsen Fuji còn gia tăng giá trị đầu tư bằng loạt chính sách ưu đãi "khủng". Khách hàng kích hoạt chương trình thuê lại sẽ được tặng ngay đêm nghỉ miễn phí hàng năm, thẻ ONSEN FUJI PRIORITY định danh (trị giá 300 triệu đồng/thẻ), miễn phí sử dụng các dịch vụ khoáng nóng tại Ohayo Onsen & Spa trong thời hạn 5 nămvà nhiều đặc quyền khác. Ngoài ra, với những nhà đầu tư có sẵn nguồn tiền mặt và lựa chọn tiến độ thanh toán nhanh, dự án áp dụng mức chiết khấu lên tới 12% - 12,5% trên tổng giá trị hợp đồng (chưa VAT).

Căn hộ nghỉ dưỡng tích hợp khoáng nóng – loại hình được kỳ vọng tạo dòng tiền từ nhu cầu lưu trú và chăm sóc sức khỏe

Nếu đặt trong bài toán tài chính, mức thu nhập nói trên có thể tương đương lợi suất khoảng 5–12%/năm (tùy theo giá trị tài sản và loại hình sản phẩm). So với lãi suất tiền gửi phổ biến quanh mức 5–6%/năm, hoặc lợi suất cho thuê căn hộ tại các đô thị lớn dao động 3–5%/năm, mức sinh lời này được đánh giá là tương đối cạnh tranh.

Có thể thấy, bất động sản nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, trong đó yếu tố vận hành và khả năng tạo dòng tiền thực ngày càng được đặt lên hàng đầu. Nhà đầu tư không còn chỉ quan tâm tới tiềm năng tăng giá, mà chú trọng nhiều hơn tới hiệu quả khai thác và tính bền vững của dòng thu nhập.

Trong bối cảnh đó, các mô hình kết hợp giữa sở hữu tài sản và vận hành chuyên nghiệp được xem là một hướng đi mới, phù hợp với nhóm nhà đầu tư cá nhân muốn tham gia thị trường nhưng không trực tiếp kinh doanh lưu trú.