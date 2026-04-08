Nóng: Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào tháng 9

TPO - 3h sáng nay (8/4), FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ, qua đó chính thức xác nhận chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9 tới.

Thông báo của FTSE Russell ghi nhận những tiến triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong việc triển khai mô hình Global Broker (các nhà môi giới toàn cầu) - yếu tố then chốt nhằm hỗ trợ việc mô phỏng chỉ số.

Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9.

Theo FTSE Russell, việc ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC đã chính thức thiết lập khuôn khổ pháp lý đảm bảo khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu, đồng thời, cải thiện các quy định liên quan đến cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (Non-Prefunding).

Cơ quan quản lý, công ty chứng khoán trong nước, công ty chứng khoán toàn cầu, ngân hàng lưu ký cùng các nhà đầu tư tổ chức quốc tế đã thống nhất mô hình triển khai thực hiện theo các cơ chế mới nêu trên.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE chính thức triển khai từ ngày 21/9.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, phù hợp với điều kiện của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với thông lệ của tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, bắt đầu từ tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Như vậy, lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra theo đúng kế hoạch.

Thông tin tới báo chí ngay rạng sáng 8/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định, đây là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển, sự công nhận của cộng đồng đầu tư toàn cầu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, nâng cao thanh khoản và củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu.

