'Hành trình Từ Trái Tim' - Thắp lửa khát vọng nơi vùng biên Điện Biên

Vượt hơn 200 km đường đèo trong buổi sớm vùng cao Điện Biên, “Hành trình Từ Trái Tim” mang theo những cuốn sách của “Tủ sách đổi đời” đến với học sinh Trường Phổ dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa. Không chỉ trao tri thức, hành trình còn gieo những hạt mầm khát vọng, thắp lên niềm tin đổi đời nơi vùng biên còn nhiều gian khó.

Đánh thức khát vọng từ những trang sách quý

Sáng 7/4, khi sương núi vẫn còn giăng mờ trên những triền đèo, đoàn xe của “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” lăn bánh từ trung tâm tỉnh Điện Biên, bắt đầu chuyến đi đặc biệt lên vùng cao Nà Hỳ.

Trèo đèo, vượt suối Hành trình Từ Trái Tim đã đến với các em học sinh Trường Phổ dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ

Hơn 4 giờ đồng hồ, vượt quãng đường hơn 150 km quanh co, dốc đứng, đoàn mới tới được Trường Phổ dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. Bên con suối nhỏ trước cổng trường, thầy cô và học sinh đã có mặt từ trước. Những bộ quần áo truyền thống của đồng bào Thái, Mông sặc sở được các em mặc gọn gàng, chỉnh tề. Tất cả đứng lặng bên cây cầu gỗ chênh vênh, ánh mắt hướng về con đường đất nơi đoàn xe sắp tới.

Các em học sinh Trường Phổ dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ háo hức chờ đón đoàn “Hành trình Từ Trái Tim”

Vừa bước qua cây cầu gỗ, thầy Phạm Xuân Chính, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ chia sẻ: “Nhận được tin chương trình ‘Hành trình Từ Trái Tim’ đến thăm trường, thầy cô và học sinh rất háo hức. Học sinh nhà trường từ sớm đã diện những bộ quần áo đẹp để đón đoàn”.

Ngôi trường nằm giữa vùng cao này hiện có 10 lớp, 347 học sinh, tất cả đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn huyện Nậm Pồ cũ. “Các cháu học sinh đều là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Các cháu học ở đây được nhà nước chu cấp toàn bộ từ nơi ăn, chốn nghỉ và sách vở đồ dùng học tập”, thầy Chính cho biết.

Hành trình Từ Trái Tim đến với Trường Phổ dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ trao tặng những món quà ý nghĩa đến các em học sinh và nhà trường.

Dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng trong từng lớp học nhỏ, tinh thần học tập vẫn hiện lên rõ rệt. “Dù cuộc sống gia đình các cháu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng học sinh đều ngoan, chăm chỉ học tập để vươn lên. Các cháu đều có khát vọng học tập để mai này trúng tuyển vào các trường Đại học mà các cháu mơ ước”, thầy Chính nói.

Ở nơi mà điều kiện còn hạn chế, những cuốn sách vì thế trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. “Mỗi học sinh đều có ước mơ riêng, nhưng ở đây thầy và trò là một gia đình, chúng tôi thấu hiểu từng học sinh, nên có những định hướng cho các con theo năng lực. Hôm nay, học sinh được tặng những cuốn sách trong Tủ sách đổi đời, các con sẽ đọc, suy ngẫm, hun đúc khát vọng và tìm ra cho mình hướng đi phù hợp trong việc chọn ngành, chọn nghề”, thầy Chính tâm sự.

Các em học sinh háo hức nhận những quyển sách đổi đời mà Hành trình từ Trái Tim trao tặng.

Trong khuôn khổ chương trình, cùng những cuốn sách quý được trao tặng, PGS.TS Trần Hữu Đức, Giám đốc Đào tạo, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã chia sẻ cho các em “mật mã thành công”, với những câu chuyện khởi nghiệp – kiến quốc đầy cảm hứng.

Những câu chuyện được kể không xa vời, mà gần gũi, dễ hiểu, chạm vào suy nghĩ của học sinh vùng cao – những người đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn tương lai. Cô Lò Thị Thu Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 11B2 cho biết: “Biết tin chương trình ‘Hành trình Từ Trái Tim’ đến tặng sách, các em học sinh rất vui mừng, háo hức. Dù được nhà nước chăm lo học tập, sinh hoạt rất đầy đủ, nhưng so với miền xuôi và trung tâm của tỉnh thì các cháu thiệt thòi rất nhiều”.

Những trang sách quý mở ra những chân trời mới, thôi thúc khát vọng và ý chí vươn lên, làm giàu đẹp quê hương

Theo cô Huyền, nhà trường có sách tham khảo, nhưng còn hạn chế, đặc biệt là những cuốn sách về bí quyết thành công. “Được tặng những cuốn sách quý, các em có điều kiện tìm hiểu, mở mang kiến thức để tìm cho mình hướng đi phù hợp để khởi nghiệp – kiến quốc”, cô nói.

Hun đúc ý chí tuổi trẻ

Trong dòng người nhận sách, em Tráng Thị Táu, học sinh lớp 11B2, cầm trên tay cuốn sách mới, hai hàng nước mắt ứa ra chia sẻ câu chuyện của mình. “Nhà em nghèo lắm, bố mẹ đã đi vào Tây Nguyên để làm ăn, em ở nhà với bà nội, chú thím. Sau khi học xong lớp 9, chú và bà không muốn em tiếp tục đi học mà ở nhà học cách làm nương, rẫy để hỗ trợ gia đình. Nhưng em nghĩ nếu chỉ hoàn thành bậc học Trung học cơ sở thì bao ước mơ của em chỉ dừng lại ở nương rẫy và bản nghèo, không thể thay đổi cuộc sống sau này. Từ đó, em quyết tâm học tập, thi đỗ vào đây. Ước mơ của em là trở thành cô giáo trở về bản làng dạy các thế hệ mai sau”, Táu tâm sự.

Táu nói: “Hôm nay em nhận được những cuốn sách trong Tủ sách đổi đời, em sẽ đọc và rút ra cho mình những bài học cuộc sống, giúp em vững vàng bước tiếp chặng đường tiếp theo”.

Cuộc gặp gỡ và các thông điệp Hành trình Từ Trái Tim gửi gắm tiếp thêm niềm tin cho các em học sinh vững bước theo đuổi những ước mơ, hoài bão.

Cùng lớp với Táu, em Hạ Quốc Huy cũng có một hành trình không dễ dàng để đến trường. “Nhà em nghèo, nên em phải cố gắng thi đỗ vào trường nội trú để được nhà nước hỗ trợ học tập. Em đang nỗ lực học tập để mai này trúng tuyển vào trường Quân đội. Nếu em đi học các trường đại học khác gia đình không có điều kiện. Nếu trở thành sĩ quan đứng trong quân ngũ, em có điều kiện cống hiến bảo vệ Tổ quốc”, Huy chia sẻ.

Với Huy, những cuốn sách nhận được hôm nay không chỉ để đọc, mà còn là hành trang. “Những cuốn sách em được nhận hôm nay và những kiến thức, tinh thần truyền tải trong các cuốn sách sẽ là cẩm nang giúp em bước vào tương lai vững vàng hơn”, em nói thêm.

Hành trình Từ Trái Tim đã đến và trao tặng những cuốn sách quý cùng những món quà thiết thực đến các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Na Cô Sa.

Không chỉ dừng lại trong khuôn viên trường học, “Hành trình Từ Trái Tim” còn đến với Đồn Biên phòng Na Cô Sa, nơi những người lính ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa cho biết, đơn vị đang quản lý 17km đường biên, phụ trách địa bàn xã Quảng Lâm với 19 bản, dân số hơn 10 nghìn người, trong đó hơn 90% là đồng bào Mông.

Các cán bộ biên phòng Na Cô Sa đọc những cuốn sách quý.

Trong điều kiện địa bàn rộng, rừng núi phức tạp, trình độ dân trí còn thấp, cán bộ, chiến sĩ của đồn không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới mà còn trực tiếp giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

“Những cuốn sách trong Tủ sách đổi đời hôm nay, chúng tôi sẽ nghiên cứu và những bài học, câu chuyện khởi nghiệp, những cách làm hay trong cuốn sách, nếu phù hợp chúng tôi sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương, để đưa ra các chủ trương hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo”, Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng cho biết.