Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) khẳng định vị thế hàng đầu tại Hotelex Shanghai 2026

Từ ngày 30.03 đến 02.04.2026, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) lần đầu tiên góp mặt tại Hotelex Shanghai 2026 - Triển lãm Quốc tế Thiết bị Khách sạn và Dịch vụ Ẩm thực Thượng Hải lần thứ 34 (Trung Quốc), tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của nguyên liệu Việt trên bản đồ ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống toàn cầu.

Gian hàng của AIG tại Hotelex Shanghai 2026 thu hút khách tham quan và đối tác quốc tế.

Với vị thế trung tâm kinh tế, logistics và giao thương quốc tế, Trung Quốc đang là điểm trung chuyển và thị trường tiêu thụ chiến lược đối với nông sản chế biến sâu của Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Tại Hotelex Shanghai 2026, AIG đã đem đến danh mục sản phẩm nguyên liệu đặc trưng được phát triển từ các nông sản tiêu biểu Việt Nam như dừa, sắn, ngũ cốc và trái cây nhiệt đới,... được sản xuất theo công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành như đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm chế biến và dịch vụ ẩm thực, danh mục sản phẩm nguyên liệu của AIG đã thu hút đông đảo đối tác, khách hàng quốc tế quan tâm, tìm hiểu hợp tác.

Yếu tố chất lượng và tính ứng dụng cao là lợi thế cạnh tranh của danh mục nguyên liệu AIG, tạo ấn tượng đối với khách hàng, đối tác quốc tế.

Ông Ciel Tong - Quản lý Kinh doanh Greenpower (Trung Quốc) trải nghiệm hệ sản phẩm của AIG tại Hotelex Shanghai 2026 cho biết: “Tôi nhận thấy các sản phẩm thức uống từ dừa và trái cây của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) rất sáng tạo trong hương vị, đặc biệt là các dòng nước dừa kết hợp hương vị tự nhiên, mang đến trải nghiệm mới mẻ và khác biệt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi tin rằng đây sẽ là hướng đi tiềm năng, mang đến trải nghiệm mới cho người dùng và mở ra cơ hội phát triển cho thị trường, đặc biệt đối với hệ thống siêu thị và kênh Horeca”.

Sở hữu Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới (Application & Innovation Center) chuyên nghiệp, hiện đại cùng thế mạnh chuyên gia về nguyên liệu tự nhiên, AIG còn cung ứng giải pháp nguyên liệu toàn diện cho các đối tác, khách hàng tại Hotelex Shanghai 2026. Đến từ quốc gia giàu nông sản nổi tiếng thế giới và là thương hiệu hàng đầu với 25 năm kinh nghiệm trong ngành nguyên liệu thực phẩm, AIG sẽ đồng hành cùng đối tác, khách hàng phát triển các công thức và giải pháp tùy chỉnh theo nhu cầu từng thị trường, giúp tối ưu thời gian, chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm.

AIG nâng tầm vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu

Là Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu tự nhiên và cung ứng giải pháp nguyên liệu toàn diện cho lĩnh vực khoa học đời sống, dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Thiên Trúc – Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, AIG đã phát triển hệ sinh thái các công ty thành viên trải dài trên nhiều lĩnh vực chế biến nguyên liệu nông sản chất lượng cao và nguyên liệu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học đời sống.

Trong đó, AIG hiện đang dẫn đầu thị trường về các sản phẩm chế biến từ dừa, như: nước dừa đóng hộp Vico Fresh, cơm dừa sấy khô, bột sữa dừa, nước cốt dừa,… do Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu (ACP) sản xuất. Đồng thời, AIG nổi tiếng cung ứng đa dạng các sản phẩm nước ép puree, nước ép trái cây tươi và trái cây đông lạnh IQF do Công ty Mekong Delta Gourmet (MDG) sản xuất. AIG cũng đầu tư sản xuất tinh dầu và chất thơm tự nhiên từ nguyên liệu đặc hữu như quế, hồi, húng quế do Công ty Asia Specialty Ingredients (ASI) khai thác tại Hưng Yên. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn (AHS) của AIG cũng thuộc nhóm dẫn đầu sản xuất và chế biến các sản phẩm từ sắn, đặc biệt là tinh bột sắn, bã sắn sấy khô và đường lỏng Glucose syrup tại Nghệ An. Trong khi đó, Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food), một thành viên mới của AIG là đơn vị tiên phong khai thác giá trị từ cây nha đam và thạch dừa cũng như các loại nông sản chủ lực khác.

AIG tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại góp phần củng cố vị thế thương hiệu Việt trên toàn cầu.

Tham gia Hotelex Shanghai 2026, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu, cũng như minh chứng cho những nỗ lực, cam kết phát triển bền vững, không ngừng sáng tạo nhằm góp phần đưa Việt Nam vươn lên trở thành trung tâm chế biến, xuất khẩu nguyên liệu nông sản chất lượng cao hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, ngày 25.3.2026, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã được nhận Giải thưởng Danh vọng thương mại Nông sản Hoa Kỳ - Việt Nam (U.S. – Vietnam Agricultural Hall of Fame). Đây là giải thưởng tôn vinh các tổ chức có đóng góp quan trọng trong phát triển chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng nông sản theo chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy thương mại nông sản Việt Nam – Hoa Kỳ theo hướng giá trị cao và bền vững. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ các chương trình kết nối thương mại song phương, với sự tham gia của các cơ quan, hiệp hội ngành hàng và đối tác liên quan đến Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) được vinh danh tại Giải thưởng Danh vọng thương mại Nông sản Hoa Kỳ - Việt Nam.

Hướng tới cột mốc 25 năm thành lập Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) (2001 – 2026), cùng nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, sản xuất, AIG sẽ tiếp tục nối dài lộ trình giao thương quốc tế với sự hiện diện tại Triển lãm Thực phẩm và Đồ uống hàng đầu Châu Á (ThaiFex – Anuga Asia) tại Thái Lan vào tháng 5 và Triển lãm Nguyên liệu Thực phẩm Châu Á (Fi Asia Indonesia) tại Jakarta vào tháng 9, khẳng định tầm nhìn thương hiệu hàng đầu và là đối tác nguyên liệu uy tín trên quy mô toàn cầu./.