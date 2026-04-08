Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá dầu lao dốc mạnh khi Mỹ - Iran ngừng bắn

Trạch Dương

TPO - Giá dầu thô Mỹ lao dốc mạnh, lần đầu rơi xuống dưới 100 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran, giúp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông và xoa dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu thô Mỹ bất ngờ giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 8/4, rơi xuống dưới mốc 100 USD/thùng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, qua đó làm dịu căng thẳng tại khu vực Trung Đông - điểm nóng năng lượng toàn cầu.

Theo Reuters, dầu thô WTI giao tháng 5 giảm tới 18,10 USD, tương đương 16,02%, xuống còn 94,85 USD/thùng. Trong phiên, giá có thời điểm rơi về 91,05 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Đà giảm mạnh diễn ra ngay sau khi ông Trump thông báo trên mạng xã hội về việc đạt được thỏa thuận tạm ngừng xung đột, với điều kiện then chốt là tuyến vận tải chiến lược qua Eo biển Hormuz phải được mở cửa trở lại một cách an toàn. Đây là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu nên bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể gây chấn động thị trường năng lượng.

chien-thang.jpg
Giá dầu lao dốc sau lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đưa ra tối hậu thư cứng rắn, cảnh báo khả năng tấn công quy mô lớn nếu Iran không đảm bảo lưu thông hàng hải. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy hai bên đã có những nhượng bộ bước đầu.

Phía Iran xác nhận sẽ dừng các cuộc tấn công nếu các hành động quân sự nhằm vào nước này chấm dứt, đồng thời phối hợp để đảm bảo an toàn hàng hải tại Hormuz trong thời gian hai tuần. Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho biết đây là bước đi nhằm tạo không gian cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Thị trường dầu mỏ trước đó đã trải qua giai đoạn biến động dữ dội. Trong tháng 3, giá dầu từng tăng hơn 50% - mức tăng theo tháng mạnh nhất trong lịch sử - khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, việc giá dầu giảm sâu phản ánh kỳ vọng căng thẳng địa chính trị sẽ tạm thời hạ nhiệt. Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu.

“Đây là tín hiệu tích cực ban đầu và có thể mở đường cho việc tái mở cửa ổn định hơn, nhưng vẫn còn nhiều điều kiện cần được giải quyết”, nhà phân tích Tony Sycamore của IG nhận định.

Giới quan sát cho rằng thị trường dầu trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhạy cảm với các diễn biến chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran sau giai đoạn “ngừng bắn thử nghiệm” này.

Trạch Dương
Reuters
