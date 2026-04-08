Những “mạch máu” hình thành chuyển động lớn tại ABBank

Một ABBank rất mới, đang định hình sắc nét và tăng tốc mạnh mẽ từ những chi tiết giản dị: những chiến dịch chăm sóc “đi thẳng” vào nhu cầu thiết yếu, cách giao dịch viên cung cấp giải pháp vượt mong đợi hay thời gian thẩm định hồ sơ hàng tỷ đồng chỉ tối đa 36 tiếng…

Chuyện từ quầy giao dịch

Một buổi sáng đầu tháng 4, chị Lan tới phòng giao dịch ABBank để được hỗ trợ tra soát, đồng thời tìm kiếm sản phẩm phù hợp với số tiền nhàn rỗi đang có.

Thay vì giới thiệu ngay bảng lãi suất tiết kiệm, giao dịch viên bắt đầu bằng một câu hỏi gợi mở: “Chị dự định dùng tiền khi nào?”.

Từ đó câu chuyện mở rộng, đủ để phác họa rõ hơn thói quen và mong muốn tài chính của nữ khách hàng 23 tuổi. Hiện tại, chị Lan muốn có sản phẩm sinh lời tốt trong ngắn hạn và giúp hạn chế thói quen “hứng lên là tất toán” để tiêu dùng vào những nhu cầu nho nhỏ. Cuối cùng, phương án phù hợp nhất cho tất cả mong muốn này là một chứng chỉ tiền gửi An Phúc kỳ hạn 3 tháng với lãi suất tốt, mua ngay trên ứng dụng ngân hàng số ABBank, vừa tiện lợi vừa giúp nữ khách hàng “giữ chặt túi”. “Không những thế, tôi còn được nhận 2 mã bốc thăm trúng vàng 24k khi mua chứng chỉ tiền gửi” - chị Lan hào hứng.

Trong khi đó, nữ nhân viên tư vấn cho chị Lan thổ lộ, “Trước đây mình thường đưa ra tư vấn ngay dựa trên nhu cầu ban đầu của khách hàng, nhưng bây giờ mình tìm hiểu sâu hơn, gợi mở phù hợp hơn để đảm bảo khách có lợi nhất khi ra quyết định”.

ABBank hướng tới chăm sóc khách hàng theo chiều sâu

Ở một tình huống khác, cô Mai – một hộ kinh doanh tại khu đô thị Xa La (Hà Đông) – vô cùng tấm tắc với thiết bị thông báo nhận giao dịch chuyển tiền vừa sử dụng. Dịch vụ không mới, nhưng cô Mai “cộng điểm” cho ABBank khi cô được giao Loa lộc vang tận nơi với hướng dẫn sử dụng cực kỳ chi tiết. Cô còn được hỗ trợ mở tài khoản Hộ kinh doanh trực tiếp trên ứng dụng ABBank.“Cũng nhờ một nhân viên ngân hàng hỗ trợ tận nơi đấy. Giờ tiền riêng, tiền buôn bán minh bạch, yên tâm khai thuế” – cô Mai vui vẻ nói.

Những câu chuyện như vậy không phải là điều quá đặc biệt trong ngành dịch vụ. Nhưng khi các chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy xuất hiện với tần suất đủ lớn, chúng phản ánh rõ nét một điều khác: cách một tổ chức lựa chọn chăm sóc, ứng xử với khách hàng của mình. Đặc biệt trong bối cảnh các sản phẩm, dịch vụ ngày càng khó tạo khác biệt, yếu tố giữ chân khách hàng lại thường nằm ở những điều khó đo đếm hơn, như mức độ tin cậy và cách hành động ở những tình huống cụ thể.

Với ABBank, định hướng này càng rõ nét. Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền chia sẻ, sự phát triển bền vững của ngân hàng không chỉ ở các con số tăng trưởng. Khả năng đổi mới nhưng vẫn giữ trọn giá trị cốt lõi và tinh thần phụng sự là yếu tố sống còn. Điều này cũng lý giải vì sao những thay đổi tại ABBank bắt đầu từ các “mạch máu” bên trong, tư mỗi chi tiết nhỏ bé nhất trên mọi điểm chạm. Trong một cấu trúc tăng trưởng như vậy, trải nghiệm khách hàng trở thành động lực để tăng trưởng bền vững.

Chiến lược sản phẩm chăm sóc từng khoảnh khắc cuộc đời

Cùng với trải nghiệm theo chiều sâu tại các điểm chạm trực tiếp, một thay đổi mang tính cấu trúc khác được ABBank đẩy mạnh: ngân hàng đồng hành cùng khách hàng qua chiến lược sản phẩm “đo ni đóng giày” cho từng phân khúc và đồng hành cùng khách hàng trong từng khoảnh khắc cuộc đời.

ABBank mang tới hệ sinh thái sản phẩm “chạm” mọi nhu cầu với hàng loạt chiến dịch dành tặng khách hàng được triển khai

Với khách hàng cá nhân, nhu cầu tài chính trọng tâm của mỗi nhóm khách hàng trong suốt hành trình cuộc sống được thấu hiểu. Danh mục sản phẩm vì vậy được thiết kế theo hướng tích hợp và gắn kết theo nhu cầu, kết hợp giữa tài khoản, các tiện ích thanh toán và quản lý dòng tiền, thẻ…, nhằm gia tăng khả năng phục vụ trọn gói.

ABBank đồng thời ưu tiên đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng số nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến với khách hàng, đúng nhu cầu với trải nghiệm ngày càng tốt hơn.

Ở phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), trọng tâm là tốc độ tiếp cận vốn, tập trung phục vụ nhóm khách hàng doanh thu dưới 20 tỷ đồng. Các khoản vay được thiết kế với quy trình xử lý nhanh, tối đa 36 giờ – một thay đổi có thể tác động trực tiếp đến khả năng xoay vòng vốn của doanh nghiệp.

Cùng với đó là hàng loạt chương trình đặc quyền được triển khai, đưa sản phẩm đến từng nhóm khách hàng với quyền lợi cao và trải nghiệm thú vị nhất, như “Lễ hội Hạnh phúc” hay chương trình “Trăm phần trăm hạnh phúc” đang diễn ra.

Tất cả cho thấy, ABBank thiết kế sản phẩm, dịch vụ theo hướng ưu tiên số 1 là giải quyết trúng nhu cầu, đúng thời điểm. Đồng thời, ngân hàng bắt nhịp xu hướng quốc tế khi tài chính hướng tới sự ổn định và an tâm của khách hàng đang trở thành trọng tâm chiến lược của nhiều tổ chức tài chính. Khi đó, giá trị không còn nằm ở bản thân sản phẩm, mà ở mức độ phù hợp với hoàn cảnh của từng khách hàng.

Ở góc độ khác, diện mạo mới của ABBank đã trở nên quen thuộc. Và khi hợp cùng những chuyển động “mạch máu” bên trong, hình khối hay màu sắc không chỉ là nhận diện, mà trở thành biểu tượng của một tâm thế khác. Ở đó, ABBank đi cùng khách hàng trong những quyết định tài chính cụ thể xuyên suốt hành trình sống và phát triển, kiến tạo hạnh phúc bền vững đích thực – điều ngân hàng đã kiên trì theo đuổi hơn 32 năm và nâng tầm hơn bao giờ hết trong giai đoạn này.