Việt Nam trở thành thị trường hàng đầu về thương mại hội thoại AI

Đây là thông tin được ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam đưa ra tại buổi ra mắt bộ công cụ kinh doanh tích hợp AI mới tại Việt Nam của Meta với mục tiêu thúc đẩy Việt Nam thành một trong những thị trường thương mại xã hội phát triển nhanh nhất châu Á.

Chia sẻ tại cuộc họp giới thiệu bộ công cụ kinh doanh ứng dụng AI tại sự kiện Meta Growth Summit, Meta giới thiệu các giải pháp mới được công bố bao gồm Trợ lý Kinh doanh Business AI trên Messenger, Trợ lý Quảng cáo Meta AI bản Beta hỗ trợ tiếng Việt, cùng các công cụ sáng tạo và sản xuất video mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam mở rộng quy mô và gia tăng tầm ảnh hưởng.

Theo ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, với việc có tới 93% doanh nghiệp Việt ứng dụng các công cụ AI trên nền tảng số và thuộc nhóm cao nhất thế giới, Việt Nam đang dần trở thành một thị trường tiên phong về thương mại hội thoại và hành vi khám phá dựa trên AI.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam giới thiệu các tính năng của Business AI

Theo nghiên cứu của Kantar năm 2025, 89% người trưởng thành tại Việt Nam trao đổi với doanh nghiệp qua tin nhắn ít nhất mỗi tuần một lần, và 78% đánh giá tích cực về những phản hồi từ chatbot AI. Ở góc độ doanh nghiệp, nghiên cứu của Deloitte cho thấy 86% doanh nghiệp vừa và nhỏ ghi nhận tăng trưởng doanh thu từ quảng cáo cá nhân hóa. Khi sử dụng các công cụ AI của Meta như tính năng AI trong Advantage+, hiệu quả được cải thiện rõ rệt, với mức tăng trung bình 20% lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS). Những dữ liệu này cho thấy cả doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Việt Nam đều đang tích cực đón nhận thương mại dựa trên AI ở quy mô lớn, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy các giải pháp đổi mới, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao và mở ra những cơ hội tăng trưởng mới.

Theo ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, nhắn tin hiện vẫn là kênh tương tác được người Việt ưu tiên khi kết nối với thương hiệu. Thông qua việc ra mắt Business AI trên Messenger, Meta đang đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với mọi doanh nghiệp. Không chỉ tương tác với khách hàng 24/7, đơn giản hoá trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả, mở rộng quy mô và phát huy tối đa tiềm năng.

Theo đại diện Meta, so với ChatGPT, giải pháp của Meta khác biệt chính là tích hợp sâu vào hệ thống của Meta vào kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì nằm sẵn trên nền tảng của Meta nên không cần đội ngũ tech, kỹ thuật và việc training cho AI rất đơn giản. Đặc biệt, đi đúng vào luồng của doanh nghiệp Việt đang sử dụng. Số liệu về tỷ lệ chuyển đổi cho thấy, khi sử dụng Business AI trong kinh doanh ở Việt Nam, tỷ lệ chuyển đổi thành đơn hàng tăng 20%.

Điển hình như HADAKI, thương hiệu thương mại điện tử Việt Nam chuyên về đồ bảo hộ thể thao và chống chấn thương, đã ứng dụng Business AI trên Messenger để xử lý số lượng lớn yêu cầu của khách hàng mỗi ngày. Kết quả, HADAKI ghi nhận mức tăng 20% tỷ lệ chuyển đổi, tăng gấp đôi khả năng xử lý tin nhắn và cải thiện giá trị đơn hàng trung bình nhờ hỗ trợ kịp thời, chính xác 24/7.

"Trước khi dùng Business AI trên Messenger, đội ngũ của chúng tôi bị quá tải khi phải xử lý hàng nghìn tin nhắn mỗi ngày, dẫn đến sai sót tất yếu và khiến khách hàng không vui khi phải chờ phản hồi. Giờ đây, mọi lượt tương tác đều chính xác và tức thì, 24/7. Thành công này đã giúp chúng tôi mở rộng mô hình kinh doanh xuyên biên giới trên 3 thị trường khác một cách liền mạch. Business AI không chỉ cải thiện dịch vụ khách hàng, mà còn thay đổi cách chúng tôi mở rộng quy mô", bà Phan Thị Quỳnh, Giám đốc Kinh doanh tại thị trường Việt Nam của Thành Vinh Holdings chia sẻ.