Giá vàng bật tăng, chứng khoán toàn cầu bùng nổ

TPO - Thỏa thuận tạm ngừng tấn công giữa Mỹ và Iran kích hoạt làn sóng hồi phục mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu. Vàng tăng vọt lên cao nhất 3 tuần, chứng khoán bứt phá, trong khi giá dầu và đồng USD đồng loạt hạ nhiệt.

Vàng tăng vì “giảm nhiệt” rủi ro năng lượng

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên 8/4, nhà đầu tư nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng rủi ro sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong hai tuần.

Vàng giao ngay tăng 2,3% lên 4.812 USD/ounce, có thời điểm vọt hơn 3% - mức cao nhất kể từ ngày 19/3. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 6 cũng tăng 3,4%, lên 4.841 USD/ounce.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh tâm lý thị trường chuyển nhanh từ lo ngại leo thang xung đột sang trạng thái “nhẹ nhõm thận trọng”. Trước đó, chiến sự Trung Đông - bùng phát từ cuối tháng 2 - từng khiến vàng lao dốc hơn 8% do kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao.

Giá vàng trở lại đà tăng mạnh.

Việc Mỹ tạm dừng tấn công Iran giúp hạ nhiệt nỗi lo gián đoạn nguồn cung dầu, qua đó làm dịu áp lực lạm phát toàn cầu - yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách tiền tệ.

Theo các chuyên gia, khi rủi ro năng lượng giảm bớt, thị trường bắt đầu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể linh hoạt hơn với lãi suất. Đây là môi trường thuận lợi cho vàng - tài sản không sinh lợi nhưng được ưa chuộng khi bất ổn gia tăng.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo đà tăng hiện tại mang tính phản ứng nhanh với tin tức hơn là xu hướng bền vững. Các ngưỡng kỹ thuật quan trọng đang được theo dõi là vùng 4.930 USD/ounce (đường trung bình 200 ngày) và mốc tâm lý 5.000 USD/ounce.

Các kim loại quý khác cũng tăng mạnh với bạc tăng gần 5%, bạch kim tăng hơn 3% và palladium tăng trên 4%.

Chứng khoán toàn cầu bùng nổ

Thị trường chứng khoán lại ghi nhận cú bật mạnh. Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng khoảng 5%, KOSPI của Hàn Quốc tăng tới 6%, thậm chí phải tạm ngừng giao dịch trong ngắn hạn do biến động quá mạnh. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 4%.

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng hơn 2%, còn thị trường châu Âu bật tăng trên 5%, cho thấy tâm lý rủi ro đã quay trở lại nhanh chóng.

Đồng USD - vốn là nơi trú ẩn trong giai đoạn căng thẳng - cũng suy yếu trên diện rộng khi khẩu vị rủi ro cải thiện.

Dù phản ứng ban đầu rất tích cực, giới đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng. Thỏa thuận hiện tại chỉ kéo dài hai tuần và phụ thuộc lớn vào việc Iran có mở lại eo biển Hormuz cũng như duy trì cam kết đàm phán hay không.

Chứng khoán toàn cầu đang thăng hoa.

Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 tại Islamabad (Pakistan), song cũng nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa chiến tranh đã kết thúc.

Nhiều chuyên gia cảnh báo đây có thể chỉ là “khoảng lặng tạm thời”, khi các nguyên nhân gốc rễ của xung đột chưa được giải quyết. Nếu căng thẳng quay trở lại, thị trường có thể đảo chiều nhanh chóng, đặc biệt là dầu và vàng.

Một nghiên cứu của Fed Dallas cho thấy, nếu gián đoạn dầu mỏ kéo dài, lạm phát Mỹ có thể vượt 4% vào cuối năm. Điều này khiến bài toán lãi suất trở nên phức tạp hơn.

Trong bối cảnh đó, thị trường đang chờ biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed để tìm thêm tín hiệu về hướng đi chính sách tiền tệ.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường toàn cầu đang bước vào giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Chỉ một thay đổi nhỏ về địa chính trị cũng có thể kéo theo những biến động lớn trên tất cả các lớp tài sản - từ vàng, dầu đến chứng khoán và tiền tệ.

Đợt tăng của vàng và cú bứt phá của chứng khoán lần này mang tính “phản xạ tin tức” nhiều hơn là xu hướng dài hạn. Trong ngắn hạn, mọi ánh nhìn sẽ dồn vào tiến trình đàm phán Mỹ - Iran. Nếu căng thẳng thực sự hạ nhiệt, dòng tiền có thể tiếp tục rời khỏi tài sản trú ẩn. Ngược lại, chỉ cần một dấu hiệu đổ vỡ, vàng hoàn toàn có thể quay lại vai trò “vua phòng thủ” quen thuộc.