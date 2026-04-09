Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
TPO - Ông Nguyễn Cao Cường - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Lâm Đồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 9/4, tại trụ sở Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Quang Dũng - Phó viện trưởng Viện KSND Tối cao công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường - Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 10/4.

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Kim Liên - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng (Viện KSND Tối cao) kể từ ngày 10/4 đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó viện trưởng Viện KSND Tối cao chúc mừng ông Nguyễn Cao Cường được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Viện KSND Tối cao tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của ông.

4445423695159064262-1523.jpg
Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó viện trưởng Viện KSND Tối cao trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường (bìa phải) làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Dũng, việc kiện toàn chức danh Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, đồng thời thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu không phải là người địa phương để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Trên cương vị công tác mới, lãnh đạo Viện KSND Tối cao đề nghị ông Nguyễn Cao Cường nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm chống oan sai, không để lọt tội phạm; nâng cao chất lượng kiểm sát ngay từ giai đoạn đầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Cao Cường bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Viện KSND Tối cao và sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo và công chức đơn vị.

“Tôi sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình, cùng tập thể lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng ngành kiểm sát tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh”, ông Cường nói.

