Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế có viện trưởng mới

Ngày 21/11, Viện KSND Tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng và Phó viện trưởng Viện KSND TP Huế.

Tham dự buổi lễ có Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Duy Giảng; Phó Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Chí Tài; Phó Chủ tịch UBND TP Huế Phan Quý Phương; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

﻿ Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Duy Giảng trao quyết định﻿ và tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng Viện KSND TP Huế Nguyễn Tiến Hùng (bìa trái) và Phó Viện trưởng Viện KSND Nguyễn Trường (phải).

Theo quyết định được công bố, ông Nguyễn Tiến Hùng - Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện KSND TP Huế, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 20/11/2025. Cùng với đó, ông Nguyễn Trường - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị, được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế, thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 20/11/2025 cho đến khi nghỉ hưu.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Duy Giảng mong muốn ông Nguyễn Tiến Hùng và tập thể cán bộ, công chức Viện KSND TP Huế đoàn kết, thống nhất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác chuyên môn; phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao đồng thời đề nghị đơn vị phát huy vai trò của ngành KSND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm kinh tế, chức vụ; góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp và giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Viện trưởng Viện KSND TP Huế Nguyễn Tiến Hùng cho biết, sẽ nỗ lực phát huy khả năng, trí tuệ, tâm huyết, tăng cường vai trò nêu gương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Ông Hùng khẳng định sẽ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng tập thể Viện KSND TP Huế đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng tập thể đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Viện KSND Tối cao và Thành ủy Huế giao phó, góp phần xây dựng ngành KSND thành phố ngày càng vững mạnh.