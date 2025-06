Bản tin 8H: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công bố nhân sự

TPO - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công bố các quyết định thành lập các Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Chiều 27/6, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức Lễ công bố, trao quyết định về bộ máy và cán bộ. Ông Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố quyết định của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc thành lập 3 Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc bộ máy làm việc của VKSND tối cao gồm: Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1); Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng (Viện Phúc thẩm 2); Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM (Viện Phúc thẩm 3). Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo ba viện trên, lần lượt là ông Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội, ông Phạm Văn Cần - Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng và ông Lê Đức Xuân - Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM.

Chiều 27/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Tối 27/6, lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết đang khẩn trương tìm kiếm hai người bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn.Nạn nhân là ông Đỗ Văn Thỏa (sinh năm 1963) và con trai, anh Đỗ Văn Thực (sinh năm 1994), trú tại thị trấn Hữu Lũng. Khoảng 15h30 cùng ngày, ông Thỏa và con trai lội qua cầu ngầm tràn xã Yên Bình (huyện Hữu Lũng) để về nhà. Lúc này, cầu ngầm đang bị nước lũ tràn qua, khiến hai cha con bị cuốn trôi.

Ngày 27/6, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết vào cùng ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có tổng diện tích 244,45ha, trong đó 182,37ha được sử dụng để xây dựng các hạng mục như khu casino, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự, resort, trung tâm thương mại, văn phòng, hội nghị, cơ sở thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, đất công cộng, cây xanh, trường học, bãi đỗ xe... Tổng vốn đầu tư tối thiểu là 2 tỷ USD, thời hạn hoạt động không quá 70 năm, thời gian thực hiện không quá 9 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Địa điểm thực hiện tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/6, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Đêm 28-29/6, khu vực Bắc Bộ có mưa diện rộng, với mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ đêm 29-30/6, ở Bắc Bộ tiếp diễn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến 2/7.

Chiều 27/6, Văn phòng Trung ương Đảng phát thông cáo về việc Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ban Bí thư nhận thấy ông Nguyễn Bá Hoan trong thời gian giữ chức Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chương trình xuất khẩu lao động. (XEM CHI TIẾT)