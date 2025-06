Bản tin 8H: Đại tá Phan Thị Loan giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an

TPO - Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Chiều 26/6, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an.Đại tá Phan Thị Loan sinh năm 1976, quê quán xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, có 29 năm công tác liên tục trong lực lượng Công an tỉnh Nam Định. Từ ngày 31/7/2020, Đại tá Phan Thị Loan được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, phụ trách lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Ngày 26/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Bộ Tư lệnh.Theo đó, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, và Đại tá Vũ Cao Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Ngày 26/6, HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa 18.Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Tiến Nam, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; bà Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ (chuyển công tác từ 1/3/2025) và ông Phạm Quang Long, nguyên Giám đốc Sở Tài chính (chuyển công tác từ 21/2/2025). Ông Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Giám đốc Sở Du lịch; ông Hoàng Hữu Thái, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (nghỉ hưu từ 1/3/2025). Ông Phạm Quang Hải, nguyên Giám đốc Sở Công Thương (nghỉ hưu từ 1/1/2025). Ngoài ra, ông Đinh Xuân Hướng, đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, đơn vị thị xã Ba Đồn, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh do chuyển công tác và nơi cư trú ra ngoài tỉnh (Nghệ An).

Chiều 26/6, Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính uỷ BCH Quân sự tỉnh. Thực hiện quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Thào A Pinh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu, được nghỉ theo chế độ. Đại tá Triệu Kim Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hoà Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu. Sau đó, Đại tá Thào A Pinh, Nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu, thông qua tóm tắt biên bản bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27-28/6, khu Việt Bắc và Tây Bắc của Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Ngày 27/6, các nơi khác ở Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Thanh Hóa - Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa dao động 10–30mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm 28/6 đến 2/7, Bắc Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 500mm. Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, dự báo lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 80mm.

Tối 26/6, ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong. Theo Chủ tịch xã Phước Thắng, khoảng 14h30 cùng ngày, nhóm 5 học sinh rủ nhau ra khu vực cống Đồng Cói thuộc thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng để tắm sông. Thời điểm này, thủy triều đang rút, kết hợp với việc cống xả nước mạnh ra đầm Thị Nại đã tạo thành dòng xoáy. Dù biết bơi, 3 học sinh bị dòng nước cuốn trôi. Hai học sinh còn lại may mắn bơi được vào bờ. Đến 18h30 cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân T.C.S. (14 tuổi, học lớp 8), T.N.T.V. (15 tuổi, học lớp 9, cùng Trường THCS Phước Thắng) và N.Đ.T.H. (16 tuổi, học lớp 10) đều được tìm thấy. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi môn Toán chiều 26/6, có 5 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật. Cả 5 em đều bị đình chỉ thi. Trước đó, trong buổi thi môn Ngữ văn vào sáng cùng ngày, 15 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý, trong đó có 10 em bị đình chỉ thi, 2 em bị khiển trách và một em bị cảnh cáo. Như vậy, trong ngày thi đầu tiên, tổng số thí sinh bị xử lý kỷ luật theo quy chế thi trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 là 20 em, trong đó có 15 em bị đình chỉ thi. Các thí sinh bị đình chỉ thi không được dự thi các môn thi tiếp theo. (XEM CHI TIẾT)