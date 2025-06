Bản tin 8H: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về bổ nhiệm chức vụ cán bộ

TPO - Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang mới sau sáp nhập. Đại tá Thạch Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9.

Chiều 22/6, tại TP. Rạch Giá (Kiên Giang), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, tổ chức hội nghị bàn giao công tác hành chính quân sự và công tác Đảng, công tác chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cũ về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang mới sau sáp nhập. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về bổ nhiệm chức vụ cán bộ, Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang mới sau sáp nhập. Đại tá Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang mới sau sáp nhập. Đại tá Thạch Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9.

Chiều 22/6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tuyên Quang, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị bàn giao, sáp nhập và tổ chức lại Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Bộ CHQS tỉnh Hà Giang thành Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang. Tại hội nghị, cơ quan chức năng của Quân khu 2 đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập và tổ chức lại Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, thành Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thuộc Quân khu 2. Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã thông qua và ký kết biên bản bàn giao hiện trạng Bộ CHQS tỉnh Hà Giang về Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 22/6, Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ phát hiện một thanh niên tử vong trong tình trạng không mặc quần áo. Theo thông tin ban đầu, hơn 18 giờ cùng ngày, người dân sống ở đường số 13, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, thấy nam thanh niên không mặc quần áo, cơ thể bị thương đang chạy, sau đó ngã xuống đường. Khi Công an phường Bình Thọ cùng lực lượng y tế đến hiện trường, nạn nhân đã tử vong. Bước đầu xác định nạn nhân tên Yến Minh N., 20 tuổi, sống ở TP Thủ Đức.

Ngày 22/6, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), thông báo huyện Kon Plông (Kon Tum) vừa ghi nhận 2 trận động đất liên tiếp. Vào hơn 10h48 cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 3,7 tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Tiếp đó, vào hơn 14h52, thêm một trận động đất có độ lớn 3,1 xảy ra tại huyện Kon Plông. Mặc dù không gây thiệt hại về người và tài sản, các rung chấn đã được người dân tại nhiều vùng tâm chấn ở huyện Kon Plông cảm nhận rõ rệt. Theo thống kê từ Viện Vật lý địa cầu, từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2025, khu vực huyện Kon Plông đã ghi nhận tổng cộng 1.086 trận động đất có độ lớn từ 3,0 đến 5,0 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-25mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Chiều tối và tối 23/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ ngày 23/6, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Khu vực Trung Bộ vẫn duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ mưa đến rất to.

Chiều 22/6, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị bàn giao, sáp nhập bộ CHQS hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Quang Hanh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, công bố Quyết định số 2804 ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập và tổ chức lại Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, Yên Bái thành Bộ CHQS tỉnh Lào Cai mới, trực thuộc Quân khu 2. Bộ CHQS tỉnh Lào Cai mới có 5 ban chỉ huy khu vực phòng thủ. Nhân sự chủ chốt được kiện toàn: Đại tá Đặng Quốc Đồng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Chỉ huy trưởng; Đại tá Nguyễn Đức Cương, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Lào Cai giữ chức Chính uỷ.