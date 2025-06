Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự

TPO - Đại tá Ngô Tuấn Anh, nguyên Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên từ ngày 18/6/2025.

Chiều 18/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Đại tá Trần Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; Đại tá Ngô Tuấn Anh, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên từ ngày 18/6/2025. Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Quân khu, Đại tá Trần Ngọc Tiến và Đại tá Ngô Tuấn Anh ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Ngày 18/6, trên địa bàn bản Nậm Ngám B, xã Pu Nhi (huyện Điện Biên Đông) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người thương vong.Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, ô tô BKS 27A – 016.75, do Lò Hoàng Long (SN 2003, trú tại bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ) điều khiển, va chạm với xe máy đi ngược chiều trên địa bàn bản Nậm Ngám B. Xe máy BKS 27B2 – 163.07 do Giàng A Long (SN 2011) điều khiển, chở theo Giàng A Cương (SN 2013) và Giàng A Xá (SN 2010, cùng trú tại bản Nậm Ngám, xã Pu Nhi). Vụ tai nạn làm Giàng A Long và Giàng A Cường tử vong tại chỗ, Giàng A Xá bị thương nặng.

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các địa phương, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, công ty, chi nhánh dược trong tỉnh, cơ sở bán lẻ thuốc, dược liệu… về việc xử lý thuốc giả. Theo văn bản thông báo 3 sản phẩm gồm: dầu xoa bóp Su Tong, số đăng ký V367-H12-10; dầu phong thấp trật đả Chánh Đại, số đăng ký V1624- H12-10; dầu khu phong Chánh Đại, số đăng ký V131-H12-10 do cơ sở thuốc y học cổ truyền Chánh Đại (sản xuất tại địa chỉ 295 đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5. TP Hồ Chí Minh) sản xuất là thuốc giả.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ ngày 20/6 nắng nóng dịu dần. Từ chiều tối và đêm 19/6, Bắc Bộ gia tăng mưa cả về lượng và diện. Bắc Bộ từ đêm 20 đến đêm 21/6, tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông, riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm). Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng mạnh còn kéo dài đến 22/6; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Các khu vực còn lại trên cả nước có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối và đêm; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động nên chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1178/QĐ-TTg về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Cụ thể, Thủ tướng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian tạm đình chỉ công tác, ông Nguyễn Bá Hoan được hưởng 50% mức lương (không bao gồm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý). Trước đó, Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố để điều tra về tội "nhận hối lộ" đối với Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (bộ cũ) Nguyễn Bá Hoan (hiện ông Hoan là Thứ trưởng Bộ Nội vụ) và 3 bị can khác. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/6, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 người tử vong trên bờ biển. Sáng cùng ngày, người dân phát hiện một cụ ông tử vong trên bờ biển thuộc địa bàn xã Xuân Thành. Nạn nhân là ông L.M. (SN 1945, trú xã Xuân Thành). Cùng ngày, gần khu vực quảng trường biển Xuân Thành, người dân phát hiện bà N.T.M.H. (SN 1960, quê Nghệ An) sau khi tắm biển đi lên bờ có biểu hiện bất thường và tử vong sau đó. (XEM CHI TIẾT)