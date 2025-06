Bản tin 8H: Trao quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ

TPO - Thượng tá Trần Hữu ích, Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Ngày 16/6, tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.Tại Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, có 42 cán bộ được bổ nhiệm có thời hạn, 6 cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ mới và 1 cán bộ được điều động công tác. Trong đó có Thượng tá Trần Hữu ích, Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Nam được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS TP Đà Nẵng. Thượng tá Trần Hữu Ích, sinh năm 1977, quê quán tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Chiều 16/6, Đảng bộ Sở Nội vụ TP. Huế tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đại hội, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ TP. Huế nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng thống nhất cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và thông qua Nghị quyết với sự đồng thuận cao.

Tối 16/6, đại diện UBND xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, xác nhận Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ Lê Văn Hải (SN 1995, ngụ xã Văn Phú, huyện Nho Quan) để điều tra về hành vi liên quan việc bán các sản phẩm hàng hóa trên mạng xã hội. Theo đại diện UBND xã Văn Phú, Lê Văn Hải bị bắt giữ vào ngày 13/6, do buôn bán hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ. Lê Văn Hải là người lập kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" với 2,6 triệu lượt theo dõi và tài khoản Facebook với tên gọi "Hải Sen Vlog". Trước đó, kênh TikTok thường có rất nhiều video chia sẻ các bài viết bán các loại hàng hóa với các sản phẩm xịt khử mùi hôi, sữa rửa mặt, kem tẩy lông, siro ăn ngon...

Chiều 16/6, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường, đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong nghi rơi từ trên tầng cao xuống. Theo thông tin ban đầu, hơn 6h cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Tươi, phường Tân Bình, TP Dĩ An, phát hiện người đàn ông nằm trước lối ra vào của nhà mình. Nạn nhân là ông S.T.Đ (41 tuổi, hàng xóm), đang trong tình trạng bị thương, gãy chân. Ông Đ được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ông Đ sống trong căn nhà cao 1 trệt 4 tầng mặt tiền đường Nguyễn Thị Tươi, phần sau nhà tiếp giáp với lối đi của nhà hàng xóm, cũng là nơi phát hiện ông Đ. Trần tầng 4 phía sau căn nhà của ông Đ có một khung cửa sổ đã mở, nhận định nạn nhân rơi từ đây xuống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); khu vực vùng núi đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngày 17-18/6, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ khoảng ngày 20/6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng dịu dần. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Chiều 16/6, công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ thông báo quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với đồng chí Huỳnh Tấn Hạnh và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh Ninh Thuận thông báo quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Huỳnh Tấn Hạnh; quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc điều động ông Huỳnh Tấn Hạnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Ngày 16/6, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về việc chuyển ngành đối với Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, tại buổi lễ, Ban Giám đốc công an tỉnh đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1976), quê quán tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.