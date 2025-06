Giám đốc Công an Ninh Thuận nhận nhiệm vụ mới

TPO - Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận - được điều động giữ chức vụ Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chiều 16/6, công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ thông báo quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với đồng chí Huỳnh Tấn Hạnh và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh Ninh Thuận đã thông báo quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Huỳnh Tấn Hạnh và quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc điều động ôngHuỳnh Tấn Hạnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thường trực Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành địa phương, sự yêu thương, giúp đỡ của nhân dân và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Ninh Thuận thời gian qua. Đồng thời, ông hứa quyết tâm dù ở bất kỳ vị trí công tác nào cũng sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

Sau khi thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, được giao phụ trách công an tỉnh Ninh Thuận đến thời điểm sáp nhập công an tỉnh Ninh Thuận vào công an tỉnh Khánh Hòa.