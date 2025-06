Bản tin 8H: Hà Nội và TPHCM được tăng thêm 10 phó giám đốc sở

TPO - Chính phủ quy định ngoài tổng số bình quân như các địa phương khác, Hà Nội và TP HCM được phép có thêm 10 phó giám đốc sở.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 150/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo nghị định 150/2025, Chính phủ quy định bình quân mỗi sở thuộc tỉnh có ba phó giám đốc. UBND cấp tỉnh sẽ quyết định cụ thể số lượng phó giám đốc cho từng sở, căn cứ vào số sở và tổng số phó giám đốc. Riêng Hà Nội và TP HCM, ngoài tổng số phó giám đốc sở theo bình quân chung, mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc. Các tỉnh, thành phố được tổ chức không quá 14 sở, riêng Hà Nội và TP HCM có không quá 15 sở.

Tối 13/6, ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc (TP Huế), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong.Nạn nhân là 2 anh em ruột Nguyễn Viết A. ( SN 2001) và em Nguyễn Viết V. ( SN 2003, cùng trú tại xã Vĩnh Hưng). Thi thể các nạn nhân được tìm thấy trên cánh đồng ngập nước ở trong xã Vinh Hưng. Hai người này làm nghề thợ hồ, gia cảnh cũng khó khăn. Khoảng 12h cùng ngày, hai anh em cùng nhau ra khu ruộng bị ngập sâu do mưa lớn trong những ngày qua để bắt cá, nhưng không may gặp nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm 14/6 và ngày 15/6, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Đêm 14/6 và ngày 15/6, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng nóng. Tại khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Chiều 13/6, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đại tá Đinh Việt Dũng - giám đốc Công an tỉnh. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an. (XEM CHI TIẾT)

Đến 18h chiều 13/6, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 khiến 4 người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mất tích.Vào lúc 5h cùng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Văn Chức (sinh năm 1964) và chị Nguyễn Thị Ngắm (sinh năm 1963, ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) trong lúc đi thả lưới tại khu vực sông Dinh bị nước lũ cuốn mất tích. Trước đó, vào lúc 20h ngày 12/6, hai chị em là bà Trương Thị Đủ (Sinh năm 1969) và bà Trương Thị Đức (sinh năm 1963, cùng trú tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa) lúc đi soi bắt ếch không may bị nước cuốn mất tích. Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đang tổ chức lực lượng tìm kiếm các nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/6, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã diễn ra Hội nghị triển khai Quyết định của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Phạm Đại Dương đã trao Quyết định của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hiển, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. (XEM CHI TIẾT)