Bản tin 8H: Tạm đình chỉ công tác cán bộ đội thuế xưng 'mày - tao' với người dân

TPO - Cán bộ đội thuế xưng mày - tao với người dân ở Thanh Hóa bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày.

Ngày 11/6, Chi cục Thuế khu vực X đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông D.V.H., công chức Đội Thuế liên huyện Vĩnh Lộc - Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, người có liên quan đến vụ việc xưng "mày - tao" với người dân xôn xao mạng xã hội. Ông H. bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 11/6 đến hết ngày 1/7. Trước đó, mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại hình ảnh ông H. và một người dân có hành vi và lời nói không chuẩn mực. Trong clip, một người đến Đội Thuế liên huyện Vĩnh Lộc - Thạch Thành để giải quyết thủ tục hành chính. Do gặp khó khăn trong quá trình làm việc với ông H., người này sử dụng điện thoại để ghi lại sự việc. Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi, sử dụng lời lẽ thiếu lịch sự, xưng hô "mày - tao" ngay tại công sở.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh sách, phân bổ và giao dự toán kinh phí chi trả chính sách, chế độ cho 40 công chức, viên chức và người lao động thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Đây là đợt chi trả thứ tư trong năm 2025, với tổng kinh phí hơn 46,9 tỷ đồng. UBND TP Hà Nội sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2025 của ngân sách cấp thành phố bổ sung để hỗ trợ cho những người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67.

Ngày 11/6, lãnh đạo xã Dliê Yang, huyện Ea Hleo (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận phát hiện 2 thanh niên trên địa bàn tử vong trong bụi rậm ven đường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người dân xã Dliê Yang phát hiện chiếc xe máy BKS 47-AA-168.xx bị hư hỏng nặng, nằm ven đường. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện 2 nam thanh niên đã tử vong trong bụi rậm nằm sát ven đường. Danh tính các nạn nhân được xác định là Kpă Y Bă (17 tuổi) và Rô Y Cương (26 tuổi, đều trú tại xã Dliê Yang). Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/6, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa giông, ngày nắng gián đoạn. Ngày 12/6 đến ngày 13/6, do hoàn lưu bão số 1, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 450mm. Ngày và đêm 12/6, khu vực Hà Tĩnh và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>200mm/6h). Từ ngày 14/6 mưa lớn ở các khu vực trên giảm.

Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ vào ngày 11/6.Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Công an TP Đà Nẵng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thượng tá Trần Minh Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kể từ ngày 12/6/2025. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 11/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo công bố tại hội nghị, ông Bùi Duy Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Đô Lương được tiếp nhận về công tác tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bổ nhiệm là Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kể từ ngày 15/6. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. (XEM CHI TIẾT)