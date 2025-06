Nghệ An có tân giám đốc Công an tỉnh

TPO - Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình được Bộ Công an điều động đến nhận công tác, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Chiều 13-6, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đại tá Đinh Việt Dũng - giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An chúc mừng Đại tá Đinh Việt Dũng được điều động về công tác tại tỉnh Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Đại tá Dũng sớm tiếp cận công việc, địa bàn và bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn, ngắt quãng.

Chỉ đạo toàn lực lượng Công an Nghệ An chủ động nắm chắc, toàn diện tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương giải quyết hiệu quả ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, tạo sự ổn định phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo chất lượng và thời gian yêu cầu.

Đại tá Đinh Việt Dũng (SN 1977), quê tỉnh Nam Định (chưa sáp nhập). Trước khi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Dũng đã từng đảm nhận những chức vụ như: Trưởng phòng PA02; Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh; Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.