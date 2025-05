Bản tin 8H: Thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng cho Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

TPO - Đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng theo Quyết định của Chủ tịch nước.

Chiều 16/5, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.Trước đó, ngày 4/5, Chủ tịch nước Lương Cường ký quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng cho Đại tá Nguyễn Văn Trãi. Ngày 5/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định thăng hàm do Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Ngày 16/5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết mạng xã hội xuất hiện đoạn video với nội dung "bắt khẩn cấp một cán bộ cấp cao" có liên quan đến vụ án người đàn ông dùng súng tự chế để bắn người khác rồi tự sát (xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long). Thông tin trên nhận được sự quan tâm rất lớn của người xem và lan truyền nhanh chóng, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long khẳng định rằng đây là thông tin giả mạo, được tạo dựng với mục đích xấu. Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm vụ việc dùng súng tự chế để bắn người rồi tự sát và vụ việc tai nạn giao thông liên quan đang trong quá trình điều tra, xác minh, chưa có bất kỳ kết luận nào được công bố từ phía cơ quan điều tra.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, đơn vị sắp chạy đôi tàu khách giữa Quảng Bình và Quảng Trị, phục vụ nhu cầu đi lại làm việc của người dân sau hợp nhất hai tỉnh. Theo đó, hàng ngày tàu sẽ khởi hành tại ga Đông Hà lúc 5h và đến ga Đồng Hới lúc 7h40. Ngược lại, chiều tàu xuất phát ga Đồng Hới lúc 17h45 và đến ga Đông Hà lúc 20h20. Mỗi đoàn tàu sẽ gồm 7 toa ghế mềm điều hòa (64 chỗ/toa) và 1 toa máy phát điện, tổng cộng 448 chỗ. Trước đó, ngày 29/4, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị điều chỉnh giờ tàu và mở đôi tàu Đồng Hới - Đông Hà để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Ước tính khoảng 1.300 người có nhu cầu di chuyển giữa hai đô thị.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body - hộp 1 tuýp 100 gram. Đây là sản phẩm kem chống nắng cho da. Sản phẩm này do Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (TP HCM), với đại diện pháp luật là doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng), tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty TNHH EBC Group (Đồng Nai) sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM thực hiện cho thấy chỉ số chống nắng trên nhãn (SPF 50) không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm chỉ số chống nắng của mẫu thử (SPF là 2,4). Trước đó ít ngày, Cục Quản lý dược đã có văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm Hanayuki Shampoo (chai 300 gam), cũng do Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Tối 16/5, lãnh đạo UBND xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận một vụ cháy tàu cá xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, tàu cá mang số hiệu NA-93420-TS do anh T.V.T. (SN 1980, trú tại xã Văn Hải) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, đã xuất bến từ cửa Lạch Thơi để đi đánh bắt hải sản. Tàu vừa ra khỏi cửa lạch khoảng 1km bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tìm cách dập lửa nhưng không thành, 6 thuyền viên buộc phải nhảy xuống biển để thoát thân khi toàn bộ tàu bị thiêu rụi. Sau đó, họ được cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Tàu cá bị cháy dài 16,7m, công suất 420CV. Thiệt hại ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện trên tàu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/5 khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Đêm 17/5 và ngày 18/5 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.