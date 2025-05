Bản tin 8H: Ông Nguyễn Khắc Định làm Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội

TPO - Theo Nghị quyết do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1635/NQ-UBTVQH15 thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội (Ban Chỉ đạo) gồm 20 thành viên, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng ban. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng làm Phó Trưởng ban Thường trực. Các Phó Trưởng ban gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.

Ngày 13/5, Đảng ủy HĐND tỉnh Phú Yên (Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Lê Thanh Đồng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đồng Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thanh Đồng. HĐND tỉnh cũng trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Thanh Đồng; chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Thanh Đồng được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng kể từ ngày 1/5/2025.

Ngày 13/5, tại buổi sơ kết hoạt động những tháng đầu năm 2025, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, cho biết trong quý I năm 2025, đơn vị này đã thu được 85 tỷ đồng tiền tác quyền. Tính đến tháng 5/2025, số lượng nhạc sĩ ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam trong việc thu phí tác quyền âm nhạc đã tăng lên 6.720 người, tăng 400 người so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thu 20% trong tổng số tiền bản quyền thu về, các tác giả được hưởng 80%. Tuy nhiên, trong thời gian tới, trung tâm này đang cố gắng để giảm tỷ lệ cho trung tâm xuống còn 17-18% nhằm mục đích chi trả tối đa quyền lợi cho các tác giả.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày trời nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 14/5 cũng có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định trạng thái thời tiết mưa rào và dông vào chiều tối ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 17/5. Khoảng ngày 18-19/5, nắng nóng cục bộ quay lại khu vực Trung Bộ.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Bình An, Trưởng Công an xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.Ông An được xác định là tài xế ô tô trong vụ tông liên hoàn 6 xe máy tại đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì vào tối 13/5. Theo Công an Hà Nội, quyết định tạm đình chỉ này nhằm xác minh, làm rõ trách nhiệm của ông An trong vụ tai nạn. Trước đó, lúc 20h55 ngày 9/5, ô tô BKS 30A-017.xx va chạm với 3 xe máy đang di chuyển trước số nhà 896 - 898 đường Kim Giang. Ô tô sau đó còn đâm 3 xe máy khác đang dựng trên vỉa hè. Vụ va chạm làm 2 người đi xe máy bị thương, phải đi bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/5, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) bổ nhiệm ông Phạm Hữu Quốc giữ chức vụ tổng giám đốc, thay thế cho ông Hồ Viết Thùy vừa từ nhiệm. Trước khi đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc, ông Phạm Hữu Quốc là Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng tại Bamboo Capital, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính tại BCG Land. Ông Quốc có bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - kiểm toán, Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM. (XEM CHI TIẾT)