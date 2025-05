Clip trộm đột nhập căn hộ ở Hà Nội giữa đêm, manh động khi bị phát hiện

TPO - Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế, cùng 4 cán bộ cấp dưới, để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”. Đây là diễn biến điều tra mở rộng vụ thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả.