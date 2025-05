Cứu giúp cô gái trên đường Hà Nội, nam bác sĩ thở phào khi nhận dòng tin nhắn

Việc sơ cứu diễn ra khẩn trương, nam bác sĩ vừa giữ nhịp thở cho nạn nhân, vừa chờ xe cấp cứu đến. Ngoài ra, anh còn tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương ở cẳng tay cho nạn nhân.

Vô tình cứu sống cô gái gặp tai nạn

Loạt ảnh, video ghi lại cảnh người đàn ông tiến hành sơ cứu cho một cô gái gặp tai nạn ở khu vực ngã tư Mỗ Lao, Hà Đông (Hà Nội) thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng những ngày qua.

Người đàn ông đó là anh Phạm Tiến Mạnh (38 tuổi), bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ tại Hà Nội. Trao đổi với PV, bác sĩ Mạnh cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 7/5 tại khu vực ngã tư Mỗ Lao, Hà Đông.

“Trên đường về nhà, tôi thấy phía trước có một đám đông tụ lại, đoán là vừa xảy ra tai nạn. Tôi xuống xe xem tình hình thì thấy một cô gái đang nằm bất động, mắt trợn ngược, cơ thể co giật, biểu hiện rất nguy cấp.

Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết nếu không can thiệp ngay thì tính mạng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tôi lập tức lao vào hỗ trợ sơ cứu vì biết rằng, từng giây lúc ấy là sự sống, không thể chậm trễ”, anh Mạnh chia sẻ.

Anh Mạnh hỏi thăm thì được biết, cô gái vừa gặp va chạm giao thông, cơ thể xước xát, toàn thân co giật.

Lo lắng nạn nhân cắn vào lưỡi, trong tình thế cấp bách không có nhiều dụng cụ hỗ trợ, anh buộc phải dùng tay mình cẩn thận đưa vào miệng nạn nhân, giữ vị trí an toàn để nạn nhân không cắn lưỡi.

“Tôi hiểu đó là hành động có rủi ro nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, tôi không thể nghĩ nhiều, chỉ biết phải làm mọi thứ để bảo vệ cô ấy. Nếu để tình trạng co giật tiếp diễn, chẳng may cô ấy cắn trúng lưỡi có thể gây tổn thương nặng vùng miệng, thậm chí ngạt thở do lưỡi bị cắn sưng và tụt ra sau”, anh Mạnh chia sẻ.

Việc sơ cứu diễn ra khẩn trương, anh Mạnh vừa giữ nhịp thở cho nạn nhân, vừa chờ xe cấp cứu đến. Ngoài ra, anh còn băng bó vết thương ở cẳng tay cho nạn nhân.

Khoảng 15 phút sau, khi xe cấp cứu có mặt, nạn nhân đã dần ổn định lại. Cô gái sau đó đã được nhân viên y tế đưa đến bệnh viện.

Chiều 8/5, bác sĩ Mạnh nhận được tin nhắn cảm ơn của chị gái nạn nhân: “Hôm nay, em gái em đã ổn định hơn. Bằng tất cả lòng biết ơn, gia đình em ngàn lần cảm ơn bác sĩ đã có mặt kịp thời sơ cứu, giúp đỡ em gái em...”.

Dòng tin nhắn khiến anh Mạnh thở phào nhẹ nhõm khi biết cô gái đã ổn định.

Dòng chữ lạ phía sau xe ô tô

Phía sau xe ô tô của bác sĩ Mạnh có một dòng chữ đặc biệt: “Tôi là bác sĩ. Nếu bạn cần giúp đỡ, xin hãy dừng xe tôi lại”.

Hình ảnh chiếc xe dán dòng chữ đặc biệt của bác sĩ Mạnh từng được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm mê xe. Đây được nhận xét là “khẩu hiệu ngắn gọn nhưng chứa đầy tình người”.

Bác sĩ Mạnh cho hay, anh dán dòng chữ ấy trên xe ô tô của mình từ cách đây hơn 1 năm. Với anh, đó không phải là một khẩu hiệu để gây chú ý, mà là một lời cam kết của chính anh với nghề y và với xã hội.

“Tôi muốn mọi người biết rằng, nếu ai đó gặp nạn mà cần sự giúp đỡ y tế và nhìn thấy xe tôi thì cứ mạnh dạn vẫy tôi dừng lại. Tôi sẵn sàng hỗ trợ. Đó là cách tôi chọn để sống, không chỉ là bác sĩ trong bệnh viện mà còn là bác sĩ giữa đời thường. Làm nghề y, tôi luôn đặt y đức và sự tử tế lên hàng đầu”, anh Mạnh nói.

Với dòng chữ đặc biệt, khi cùng chiếc xe ô tô đi qua các nẻo đường, anh Mạnh gặp nhiều tình huống xúc động. Anh thường gặp các tài xế vẫy tay chào hay giơ ngón tay cái thể hiện sự đồng tình...

Cũng có lần, khi đang đi đường, anh được một người vẫy lại. Họ hỏi: “Anh có phải bác sĩ thật không? Xin anh giúp với”. Anh sẵn lòng dừng xe, xuống sơ cứu, giúp họ băng bó vết thương.

“Rất may bạn ấy chỉ bị trầy xước ngoài da nên sau khi băng bó thì tiếp tục di chuyển được”, anh Mạnh kể.

“Tôi không thể dán số điện thoại trên xe vì xe tôi không phải là xe cấp cứu, thường chạy trên các tuyến phố để cứu nạn. Tôi cũng có công việc của mình. Tôi dán dòng chữ trên như là một sự hữu duyên, nếu như vô tình gặp người bị nạn tôi sẽ giúp xử lý đúng cách”, anh Mạnh nói.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/cuu-giup-co-gai-tren-duong-ha-noi-nam-bac-si-tho-phao-khi-nhan-dong-tin-nhan-2400137.html