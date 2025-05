Bamboo Capital thay tổng giám đốc

Ngày 13/5, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) bổ nhiệm ông Phạm Hữu Quốc giữ chức vụ tổng giám đốc, thay thế cho ông Hồ Viết Thùy vừa từ nhiệm.

Trước khi đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc, ông Phạm Hữu Quốc là Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng tại Bamboo Capital, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính tại BCG Land.

Ông Quốc có bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - kiểm toán, Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM.

Trong vai trò mới, ông Quốc sẽ tập trung kiện toàn hệ thống vận hành, củng cố cấu trúc tài chính, tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời khai thác hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn.

Bamboo Capital cho biết, sau khi rời vị trí tổng giám đốc, người tiền nhiệm Hồ Viết Thùy sẽ đồng hành với Tập đoàn Bamboo Capital trong vai trò mới, tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu về xây dựng và vận hành dự án.

Việc bổ nhiệm ông Phạm Hữu Quốc được cho là bước đi mạnh mẽ của Bamboo Capital nhằm củng cố bộ máy điều hành, tăng cường quản trị tài chính và vận hành hiệu quả trong giai đoạn nhiều thách thức.

Như vậy, Bamboo Capital đã thay tổng giám đốc chỉ hơn 2 tháng sau khi bổ nhiệm ông Hồ Viết Thùy thay ông Nguyễn Tùng Lâm.

Bamboo Capital được thành lập từ năm 2011 là tập đoàn đa ngành với hơn 60 công ty thành viên và liên kết. Bamboo Capital có nhiều dự án mảng năng lượng mặt trời, năng lượng gió tại Long An, Bình Định, Vĩnh Long, Gia Lai, Trà Vinh... Về bất động sản, công ty thực hiện nhiều dự án nghỉ dưỡng, khu đô thị phức hợp tại Hội An (Quảng Nam), TPHCM, Quy Nhơn.

Năm 2024, doanh thu thuần đạt 4.372 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế gần 845 tỷ đồng, gấp 5 lần. Trong đó, doanh thu tài chính cũng góp hơn 1.940 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Hiện, BCG chưa công bố báo cáo tài chính quý I năm nay.

Cổ đông Công ty CP Cấp nước Thủ Đức (mã chứng khoán: TDW) cũng vừa thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị, gồm ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Lê Trọng Thuần và Chủ tịch Nguyễn Tống Đăng Khoa. Trước đó, cả ba cá nhân trên đều có đơn từ nhiệm.

Đồng thời, cổ đông Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đã bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm ông Hồ Thanh Cường, bà Vũ Phương Thảo và ông Phạm Thành Trung. Sau đó, bà Vũ Phương Thảo giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

TDW cũng vừa nhận quyết định xử phạt hành chính về thuế từ Chi cục Thuế khu vực II, theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước cho niên độ 2023.

Cụ thể, TDW bị phạt hành chính gần 210 triệu đồng do kê khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2023. Công ty cũng bị truy thu hơn 1.05 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và phạt chậm nộp thuế hơn 86 triệu đồng. Tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp thuế là hơn 1,3 tỷ đồng.

Quý I năm nay, TDW ghi nhận doanh thu hơn 317 tỷ đồng (giảm 2%) và lợi nhuận sau thuế 11,5 tỷ đồng (giảm 18% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân chủ yếu do chi phí hoạt động tăng, nhất là khấu hao tài sản cố định do phát sinh tài sản mới trong kỳ.