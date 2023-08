Vì sao công an xuất hiện ở trụ sở công ty con của Bamboo Capital?

TPO - Phía Bamboo Capital khẳng định, các cán bộ chiến sĩ công an tới văn phòng 25 Xuân Thủy đơn thuần chỉ để đảm bảo an ninh trật tự theo quy định.

Thanh khoản kỷ lục

Tuần qua, chỉ số VN-Index giảm 54,22 điểm, xuống còn 1.177,99 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt 125.063 tỷ đồng và lập kỷ lục mới với trung bình gần 36.000 tỷ đồng/phiên. Tương tự, chỉ số HNX-Index giảm 9,29 điểm, xuống còn 235,96 điểm. Thanh khoản trên sàn HNX tăng 22,2% với 13.427 tỷ đồng được giao dịch.

Trên sàn HoSE, khối ngoại đã bán ròng 59,43 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 986,61 tỷ đồng. Với sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng 5,72 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 142,47 tỷ đồng. Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 204.360 đơn vị nhưng tổng giá trị vẫn là mua ròng gần 25 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 14 - 18/8 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 65,36 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng đạt 1.104,18 tỷ đồng.

Sáng 18/8, trên mạng xã hội và một số hội nhóm về bất động sản, chứng khoán đã đăng tải hình ảnh công an làm việc tại văn phòng Công ty BCG Land tại số 25 Xuân Thủy (phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM).

Nhiều tin đồn thất thiệt lan truyền vì hình ảnh trên. Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) với tư cách công ty mẹ của BCG Land và có liên quan trong các tin đồn khẳng định, mọi hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.

Theo thông cáo của Bamboo Capital, chiều 17/8, một số khách hàng của dự án King Crown Infinity đến làm việc với chủ đầu tư Gia Khang và Tổng đại lý Helios tại văn phòng (số 25 Xuân Thủy). Đây là buổi làm việc nằm trong kế hoạch từ trước của Gia Khang và Helios với khách hàng.

Trong lúc làm việc, một số khách hàng và một số người chưa rõ nhân thân đã có thái độ gay gắt, to tiếng và cho rằng dự án King Crown Infinity không đảm bảo pháp lý để ký kết hợp đồng mua bán. Nhận thấy những phản ứng thái quá có nguy cơ gây mất an ninh trật tự, Helios đã chủ động mời Công an phường Thảo Điền đến ghi nhận tình hình và hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự.

Đó là bối cảnh của hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Phía Bamboo Capital khẳng định, các cán bộ chiến sĩ công an tới văn phòng 25 Xuân Thủy đơn thuần chỉ để đảm bảo an ninh trật tự theo quy định.

“Mọi hoạt động của Tập đoàn Bamboo Capital và các công ty thành viên vẫn đang diễn ra bình thường. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông và nhà đầu tư”, thông cáo của Bamboo Capital khẳng định.

Bán chui cổ phiếu gần 1 năm mới báo cáo

Sau khi liên tục bán ra cổ phiếu tháng 10/2022 và tháng 1 năm nay, người thân lãnh đạo Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã chứng khoán: SGT) mới công bố thông tin trong tháng 8.

Cụ thể, ngày 18/8, HoSE nhận được báo cáo kết quả giao dịch của người thân lãnh đạo Saigontel. Trong đó, từ ngày 17/10/2022 đến ngày 20/10/2022, ông Nguyễn Sơn, (anh của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Thành viên HĐQT tại Saigontel) đã bán ra 158.600 cổ phiếu SGT để giảm sở hữu từ 2.530.254 cổ phần xuống còn 2.371.654 cổ phần.

Ngày 5/1/2023, ông Nguyễn Sơn tiếp tục bán thêm 8.000 cổ phiếu SGT để giảm sở hữu từ 2.371.654 cổ phiếu xuống 2.363.654 cổ phiếu, tương ứng còn sở hữu gần 1,597% vốn điều lệ.

Như vậy, tổng cộng ông Nguyễn Sơn đã bán 166.600 cổ phiếu SGT trong tháng 10/2022 và đầu tháng 1/2023, nhưng tới ngày 18/8/2023 mới công bố thông tin và gửi tới HOSE.

Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) thông qua kế hoạch phát hành 3.667.539 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 2% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian triển khai dự kiến là trong quý III/2023 và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo chấp thuận.

Bà Lê Thị Cát Tường, chị gái ông Lê Viết Hải (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, mã chứng khoán: HBC) vừa bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu về 55.818 cổ phần.

Ngược lại, ông Lê Văn Nam, Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình vừa mua vào 578.690 cổ phiếu HBC trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu. Lý do ông Nam không mua hết cổ phiếu đăng ký do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Sau khi không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký, từ ngày 25/7 đến ngày 23/8, ông Lê Văn Nam tiếp tục đăng ký mua 421.310 cổ phiếu HBC để nâng sở hữu lên 0,38% vốn điều lệ. Ông Nam vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình từ ngày 1/6.