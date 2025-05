Bản tin 8H: Một chủ tịch công đoàn nghỉ hưu sớm được nhận 2,4 tỷ đồng

TPO - Một chủ tịch công đoàn ở Quảng Ninh nhận được 2,4 tỷ đồng sau khi làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh vừa chi trả tiền hỗ trợ cho một số cán bộ công đoàn xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo đó, người có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi chủ yếu là cán bộ, chủ tịch của các công đoàn ngành đã giải thể. Đáng chú ý, có một chủ tịch công đoàn ngành được hỗ trợ 2,4 tỷ đồng. Người thấp nhất được khoảng 1,4 tỷ đồng. Đây là đợt xin nghỉ hưu trước tuổi đầu tiên trong hệ thống Công đoàn Quảng Ninh nhằm tạo điều kiện cho việc tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt chi tiền hỗ trợ với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng cho 21/51 trường hợp thuộc khối chính quyền có đơn xin nghỉ hưu sớm theo Nghị định 178.

Ngày 14/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nông Quang Nhất ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng "hố tử thần" tại xã Kim Lư, huyện Na Rì.Từ ngày 24/3 đến 1/5, tại xã Kim Lư xuất hiện 7 hố sụt lún bất thường. Hiện tượng này đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân và ảnh hưởng khoảng 12ha đất nông nghiệp. Khu vực bị ảnh hưởng có 21 hộ dân với 92 nhân khẩu tại thôn Hiệp Lực, trong đó đã có 2 hộ được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Nguyên nhân gây ra các hố sụt lún vẫn chưa được xác định.

Ngày 14/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến một nhân viên phục vụ xe bus tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, xe bus mang BKS 76B-000.46 chạy tuyến số 06 (tuyến TP Quảng Ngãi – huyện Minh Long) đang đậu tại điểm cuối tuyến (ngã ba Thanh An) để chờ xuất bến chuyến 11h15 từ Minh Long về TP Quảng Ngãi. Thời điểm này, trên xe không có tài xế và không có hành khách. Thấy vậy, anh T.V.Q. (SN 1988, trú phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi), nhân viên phụ xe, lao ra dùng tay và vai để chặn lại. Tuy nhiên, chiếc xe bus vẫn tiếp tục di chuyển, dồn ép anh Q. đến trụ điện bên đường rồi mới dừng lại. Anh Q. bị xe bus tông tử vong tại chỗ.

Ngày 14/5, Sở Y tế TPHCM cho biết, tại Đại lễ Vesak 2025, lực lượng y tế được bố trí đã hỗ trợ cho 572 trường hợp, trong đó có 539 ca xử trí tại chỗ và 33 ca chuyển viện. Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 diễn ra từ ngày 2-10/5 tại TPHCM thu hút khoảng 3.000 đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm nghìn lượt người dân, Phật tử đến dự lễ và tham gia các hoạt động văn hóa - tâm linh, cộng đồng. Các ca chủ yếu cần cấp cứu do say nắng, say nóng hoặc ngất xỉu do hạ đường huyết vì tập trung đông người, phải xếp hàng dài và chờ lâu. Ngoài ra, lực lượng y tế trực tại các khách sạn nơi đại biểu quốc tế lưu trú cũng xử lý 21 trường hợp, đa số do rối loạn tiêu hóa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15-16/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. (Mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Tại Trung Trung Bộ vào thời điểm này cũng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, ban ngày nắng nóng. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối ngày 15/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm 16-18/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Từ khoảng ngày 20/5, Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, Bắc Trung Bộ khả năng có nắng nóng diện rộng. Ngày 20/5 khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên khả năng có nắng nóng diện rộng.

Chiều 14/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, khoa Nhi của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 4 trường hợp bệnh nhi từ 5-9 tuổi (ở xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) bị ngộ độc do ăn nhầm thuốc diệt chuột. Các bệnh nhi nhập viện trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành súc rửa dạ dày cho các bé. Hiện, tình trạng các bé đã tạm ổn, được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Bà L.T.T. (bà nội của 3 trong số 4 cháu bị ngộ độc) cho biết sau giờ học, các cháu thường đến nơi bà bán cá để chơi. Trong lúc vui đùa, các cháu đã ăn mì tôm có lẫn thuốc diệt chuột do một tiểu thương gần đó sử dụng để bẫy chuột.