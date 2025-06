Giám đốc Công an các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Định nghỉ hưu

TPO - Trong tuần (từ 1/6 đến 6/6), Công an các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Định đã triển khai các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa công bố quyết định của Bộ Công an về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh.

Theo đó, thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, đại tá Nguyễn Hồng Nhật đã có nguyện vọng xin nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu và đã được Đảng uỷ Công an Trung ương thống nhất.

Sau khi ông Nhật nghỉ hưu, Bộ Công an giao đại tá Trần Thị Thu Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Kon Tum.

Trước đó vào chiều 3/6, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng-Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long từ ngày 1/6/2025.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Đại tá Phan Ngọc Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Vĩnh Long từ ngày 1/6/2025.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị thông báo Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Nhân Dân, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6/2025 đối với Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định giao nhiệm vụ cho Đại tá Ngô Cự Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Bình Định kể từ ngày 1/6.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí và quyết định thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương năm 2025.

Tại buổi lễ, thượng tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; quyết định đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Gia Lai.