Bản tin 8H: Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội

Ngày 12/6, Thành ủy Hà Nội có Quyết định số 8636-QĐ/TU, chỉ định đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy ký quyết định.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an; Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Đại tá Vũ Văn Đấu (49 tuổi, quê Thái Bình). Tân Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên là cán bộ trưởng thành từ cơ sở.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.202 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 12/6, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.939.031.900 đồng (hơn 3,9 tỷ đồng). Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.202 của loại hình xổ số Power 6/55 là 06 - 08 - 16 - 18 - 34 - 44 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 17. Ngoài ra, Vietlott còn tìm được 39 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 2.230 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 44.001 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Chiều 12/6, Công an Phú Thọ tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ và trao Kỷ niệm chương Hùng Vương cho Đại tá Nguyễn Quốc Vương. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã công bố quyết định của Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/6, khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-130mm, có nơi trên 250mm; khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 120mm. Khu vực phía đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to cục bộ với lượng mưa có nơi trên 50mm. Từ đêm 13/6, mưa lớn ở các khu vực trên giảm.

Chiều 12/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Định. Sau khi đại tá Lê Quang Nhân nhận nhiệm vụ mới, Bộ Công an giao đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phụ trách Công an tỉnh.

Ngày 12/6, UBND thành phố Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giới thiệu nhân sự để HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.