Bản tin 8H: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1652/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với bà Phạm Thị Thanh Mai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1652/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ngày 14/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 13/6/2025. Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề diễn ra sáng 13/6, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu bà Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 15/6, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng để thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2025 theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP. Theo đó, tổng số đối tượng dự kiến được hưởng chế độ là 2.635 người, trong đó có 2.311 người nghỉ hưu trước tuổi và 324 người nghỉ thôi việc. Tổng kinh phí dự kiến chi trả là 3.005 tỷ đồng, bao gồm 2.689 tỷ đồng cho người nghỉ hưu trước tuổi và 316 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ thôi việc. Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đang tiếp tục thẩm định thêm 165 trường hợp khác, với kinh phí dự kiến tăng thêm khoảng 178 tỷ đồng (phần lớn là cán bộ, công chức thuộc khối chính quyền).

Chiều 15/6, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bảng hiệu trụ sở phường Thuận An tại Bình Dương. Đáng nói, phía trên dòng chữ phường Thuận An của bảng hiệu có ghi nội dung “Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam”, kèm theo địa chỉ số 289, đường Hưng Định 31, khu phố Hưng Thọ, phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lãnh đạo TP Thuận An, hình ảnh nói trên là giả, có thể bức ảnh được tạo lập bằng công nghệ AI, đăng tải với mục đích "câu like". Hiện nay, bảng hiệu tại khu vực trên đang để nội dung “Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Hưng Định”, địa chỉ trên bảng hiệu vẫn để là phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chiều 15/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ qua Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Kon Tum) để thụ lý vụ cô gái 19 tuổi bị đánh hội đồng. Trước đó, H.P.G.H (19 tuổi, trú ở phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) bị nhóm phụ nữ đánh hội đồng tại hẻm ở đường Võ Nguyên Giáp xã Đăk Cấm (thành phố Kon Tum). Nhiều người đứng xung quanh nhưng không can thiệp, chỉ nhìn và quay clip. Sáng 15/6, gia đình mới biết và đưa H nhập viện, với tình trạng chóng mặt, buồn nôn, đau nhức và một số vết xây xát trên cơ thể. Theo người nhà, H mới sinh bé trai được 1 tuổi. Nhóm người đánh H.P.G.H. là những người gần nhà. Hai bên có mâu thuẫn từ 2 năm trước.

Tối 15/6, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang điều tra vụ ô tô tông 3 xe máy làm 3 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, ô tô biển số TPHCM bất ngờ tông vào dải phân cách rồi lao qua làn đường dành cho xe máy tại giao lộ Kinh Dương Vương - Bùi Tư Toàn (phường An Lạc, quận Bình Tân). Ô tô tông liên tiếp 3 xe máy đang lưu thông trước khi lao lên vỉa hè. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ, một người đàn ông bị thương nặng. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong là hai mẹ con, gặp nạn khi trên đường đi thăm người thân trở về.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/6, kết thúc nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng chiều tối và đêm, các khu vực này cần đề phòng mưa rào và dông. Mưa dông sau thời gian oi nắng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 16-17/6, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì hình thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.