Bản tin 8H: Thiếu tướng Trương Sơn Lâm giữ chức Chủ tịch MobiFone

TPO - Thiếu tướng Trương Sơn Lâm được điều động giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Theo Quyết định số 6688/QĐ-BCA, Bộ trưởng Công an quyết định điều động Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ ngày 12/6. Trước đó, theo Quyết định số 4707/QĐ-BCA, Bộ trưởng Công an quyết định đồng ý để ông Nguyễn Hồng Hiển, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone, chuyển công tác kể từ ngày 12/6. Ông Nguyễn Hồng Hiển được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.203 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 14/6, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 2 vé số cùng trúng giải Jackpot 2. Giá trị của giải Jackpot 2 này trị giá 4.016.933.450 đồng (hơn 4 tỷ đồng). Hai người trúng giải chia đôi khoản tiền này. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.203 của loại hình xổ số Power 6/55 là 11- 12 - 22 - 26 - 41 - 47 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 24. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm ra 31 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.941 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 41.486 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Tối 14/6, tin từ lãnh đạo xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà T.T.Đ. (SN 1969, trú tại xã Tân Hóa) vào chiều cùng ngày, cách vị trí gặp nạn khoảng 1km. Bà Đ. là một trong 2 nạn nhân mất tích khi đi soi ếch vào rạng sáng 13/6. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm tung tích bà T.T.D. (SN 1963, em gái bà Đ.). Cũng trong chiều 14/6, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông N.V.C., trú tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông C. mất tích khi đánh bắt cá trên sông Dinh. Thi thể ông C. được tìm thấy cách bờ biển xã Nhân Trạch khoảng 150m. Tung tích bà T.T.N., vợ ông C., vẫn chưa rõ tung tích.

Ngày 14/6, cơ quan chức năng khám nghiệm pháp y, điều tra nguyên nhân 2 người tử vong trên cánh đồng ngập lũ ở xã Phong Bình, thị xã Phong Điền, TP Huế. Khoảng 10h cùng ngày, anh Lê Phước Trình (SN 1977), Lê Phước Thưởng (SN 1999) và anh trai của Thưởng là Lê Phước Tưởng (SN 1980, cùng trú xã Phong Bình) chèo ghe từ xã Phong Bình ra khu nghĩa địa Cồn Sãi để chuẩn bị xây mồ mả cho người thân. Khi di chuyển trên cánh đồng Ô Bể, cách bờ chưa tới 1,5km, chiếc ghe bất ngờ lật, 3 người rơi xuống vùng nước sâu 3-4m. Anh Tưởng dùng sào chống ghe cắm xuống ruộng rồi bám vào, được người dân đi ngang qua phát hiện cứu sống. Thi thể anh Thưởng và Trình được người dân địa phương tìm thấy lúc 14h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 15/6, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C, từ 16/6 nắng nóng dịu dần. Ngày 15-16/6, Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ tăng nhanh, nắng nóng lan rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm trong không khí thấp, khoảng 50-55%. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày 14/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trước đó, vào sáng 13/6, tại kỳ họp thứ 23 của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với đa số phiếu tán thành, các đại biểu HĐND TP Hà Nội bầu ông Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. (XEM CHI TIẾT)