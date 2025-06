Bản tin 8H: 6 người thành tỷ phú Vietlott trong 4 kỳ quay số liên tiếp

TPO - Trong 4 kỳ quay số liên tiếp (12,14,17 và 19/6), xổ số Power 6/55 của Vietlott có tổng cộng 6 vé trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 18,7 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.205 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 19/6, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định được 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.055.431.900 đồng (hơn 4 tỷ đồng). Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.205 của loại hình xổ số Power 6/55 là 03 - 05 - 09 - 10 - 16 - 47 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 34. Ngoài ra, Vietlott còn tìm được 25 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 2.050 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 44.479 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng. Trước đó, vào ngày 12, 14 và 17/6, 5 tờ vé số Power 6/55 của Vietlott cũng trúng giải Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 14,7 tỷ đồng. Như vậy, trong 4 kỳ quay số liên tiếp (12,14,17 và 19/6), xổ số Power 6/55 của Vietlott có tổng cộng 6 vé trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 18,7 tỷ đồng.

Ngày 19/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành kiểm tra hơn 3.600 lượt tổ chức đảng và trên 103.000 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, phát hiện 17 tổ chức và 483 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; thi hành kỷ luật 14 đảng viên. Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 60 tổ chức đảng và 1.169 đảng viên; kết luận vi phạm 60 tổ chức và 1.153 đảng viên; thi hành kỷ luật 28 tổ chức đảng và 955 đảng viên. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật tổng cộng 35 tổ chức đảng và 1.746 đảng viên.

Tối 19/6, nguồn tin từ Công an xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết 14 người được giải cứu trong vụ xe khách lao xuống kênh dẫn nước sau va chạm với xe máy. Khoảng 17h chiều cùng ngày, tại km 21+00 trên đường quốc lộ 25 qua địa phận thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, ô tô khách loại 16 chỗ ngồi BKS 79B-034.09, do ông Huỳnh Quốc Bảo (SN 1990, trú ở khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển, va chạm với xe máy BKS 78K1-022.26 do ông Võ Minh Hoàn (SN 1980) điều khiển chở bà Nguyễn Thị Tiểu Ly (SN 1998, cùng trú ở thị trấn Phú Hòa). Vụ tai nạn khiến xe khách lao xuống kênh. Người dân địa phương phát hiện kịp thời, cứu sống tài xế xe khách Huỳnh Quốc Bảo và 13 hành khách. Hai người đi xe máy bị thương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ bước vào đợt mưa rất lớn, lượng mưa có nơi trên 300mm, khu vực đồng bằng mưa to cục bộ. Từ chiều tối 20/6 đến ngày 22/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 300mm, mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 100mm chỉ trong 3 giờ. Ngày 20/6, Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Ngày 21/6, nắng nóng thu hẹp phạm vi, các tỉnh từ Nghệ An đến Huế trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 19/6, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cho biết Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) triển khai các phương án kỹ thuật để chuẩn bị thực hiện đóng Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố, hợp nhất Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành một cổng tập trung duy nhất. Theo đó, Trung tâm Chuyển đổi số tổ chức khai báo 1.875 thủ tục hành chính, cấu hình gắn kết nối biểu mẫu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kiểm tra năng lực chịu tải của hệ thống khi hợp nhất đảm bảo trên 1.000 lượt truy cập đồng thời. Đến 21h ngày 18/6, Trung tâm Chuyển đổi số thực hiện chuyển đổi hệ thống, chính thức đóng Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố, hợp nhất Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 19/6. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/6, Công an phường 14, quận 6 đang phối hợp với Công an TP HCM xác minh, truy xét vụ người đàn ông trộm 812 tờ vé số. Cùng ngày, mạng xã hội đăng tải thông tin một nữ nhân viên đại lý vé số do mất cảnh giác bị người đàn ông trộm 812 tờ vé số. Tổng số tiền quy đổi ra là 8.120.000 đồng. Theo camera ghi lại, lúc 11h46 ngày 18/6, nam đối tượng đi vào đại lý vé số trên đường Tân Hòa Đông, phường 14. Lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ đại lý vé số, người đàn ông đánh cắp xấp vé số trên. (XEM CHI TIẾT)