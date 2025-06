Bản tin 8H: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế có tân Chính ủy

TPO - Thượng tá Trương Viết Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế.

Ngày 21/6, thừa uỷ quyền của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự năm 2025. Theo quyết định của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế nhận quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ. Cùng với đó, Thượng tá Trương Viết Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS TP Huế, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS TP Huế.

Từ 19h ngày 20/6 đến 18h ngày 21/6, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Hoà Bình, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh có mưa rất to, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên, lượng mưa lớn từ 150-250mm. Khoảng 21h ngày 20/6, tại thôn Nà Phiêng, xã Mỹ Phương (huyện Ba Bể, Bắc Kạn), xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là bà Bế Thị Cát (sinh năm 1976), trú tại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông. Bà Cát đang làm việc tại một xưởng sản xuất đũa ở thôn Nà Phiêng. Thời điểm xảy ra vụ việc, bà Cát có thể đang ngủ trong nhà, đất từ ta luy dương phía sau bất ngờ sạt xuống, làm đổ tường nhà và vùi lấp đúng vị trí bà đang ở. Sau khoảng hai giờ đồng hồ, thi thể nạn nhân được tìm thấy, xác định tử vong do bị vùi lấp.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, Bắc Giang, đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thuyên, cán bộ UBND xã Đồng Tiến hành hung chị D.T.B.V. (23 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội). Hồ sơ xử lý cũng đã được UBND xã gửi lên UBND huyện Yên Thế tiếp tục xem xét kỷ luật theo quy định. Trước đó, chị V. cho biết khoảng 18h ngày 10/5, khi đi xe máy từ Hà Nội về nhà, chị vượt một xe ô tô màu đen BKS 98A-499xx tại bản Cây Thị (xã Đồng Tiến). Chị V. sau đó bị tài xế ô tô đuổi theo, chặn đầu và hành hung dẫn đến chảy máu mũi, miệng.

UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương chi trả lương tháng 7 trước ngày 25/6/2025. Đối tượng thụ hưởng gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội hàng tháng. Đối với các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu, nghỉ việc, nghỉ hưởng chế độ kể từ ngày 1/7/2025 không thuộc diện được chi trả trước các khoản tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tháng 7 trong tháng 6/2025. Kể từ 1/7, tỉnh Gia Lai sẽ sáp nhập với tỉnh Bình Định lấy tên là tỉnh Gia Lai, trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Bình Định hiện nay. Sau sắp xếp, tỉnh Gia Lai mới có 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã và 25 phường.

Chiều 21/6, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị bàn giao, sáp nhập nguyên trạng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc về Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ. Tại hội nghị, các đại biểu nghe công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập và tổ chức lại Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ thành Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ thuộc Quân khu 2; thông qua biên bản bàn giao giữa Đại tá Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc và Đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 22/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 200mm. Đêm 22/6, mưa lớn thu hẹp dần phạm vi, khu Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 80mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm. Từ ngày 23/6, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Khu vực Trung Bộ vẫn duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.