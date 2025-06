Bản tin 8H: Công bố quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác cán bộ

TPO - Ông Dương Xuân Sanh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 1/7/2025.

Chiều 20/6, tại Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Hà Tĩnh, Viện KSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Viện KSND tối cao), thông báo quyết định nghỉ hưu của Viện trưởng Viện KSND tối cao đối với bà Lê Thị Quỳnh Hoa, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh. Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Dương Xuân Sanh, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị, giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 1/7/2025. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Dương Xuân Sanh, sinh năm 1968, quê quán huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ngày 20/6, Bộ Công an đã có quyết định về việc giao phụ trách Công an Thành phố Cần Thơ cho Đại tá Vũ Thành Thức, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ. Đại tá Vũ Thành Thức, sinh năm 1968, quê quán ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông Thức phụ trách Công an Thành phố Cần Thơ sau khi Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận nghỉ hưu theo chế độ từ hồi đầu tháng 6/2025. Đại tá Vũ Thành Thức về nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an Thành phố Cần Thơ từ năm 2020. Ngoài đại tá Thức, Công an Thành phố Cần Thơ còn có 4 Phó Giám đốc khác gồm Đại tá Lê Đức Bảy, Đại tá Trần Hoàng Độ, Đại tá Hà Bảo Huy và Trung tá Đinh Tùng An.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (Phó Trưởng ban thường trực) và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giúp Thủ tướng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tư nhân.

Chiều 20/6, tại Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, Thường trực Tỉnh ủy Long An trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 9 cán bộ là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó có 4 Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Ông Lê Thanh Nghiêm - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Hoàng Đình Cán - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Văn Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Mai Văn Nhiều - Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh. 5 cán bộ còn lại là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm: Ông Dương Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa; ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Đát - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Đô - Chánh Thanh tra tỉnh và ông Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế.

Ngày 20/6, bảng hiệu trước cổng trụ sở HĐND - UBND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) được thay bảng tên mới thành HĐND - UBND xã Hồ Tràm. Trụ sở hành chính xã Hồ Tràm mới nằm trên tuyến quốc lộ 55, đoạn qua thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc hiện hữu. Trước đây, bảng hiệu ghi "HĐND - UBND huyện Xuyên Mộc", nay được thay bằng "Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Hồ Tràm", với địa chỉ "151 quốc lộ 55, xã Hồ Tràm, TPHCM". Đại diện lãnh đạo huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết công tác chuẩn bị cho vận hành thử chính quyền cấp xã mới tại xã Hồ Tràm (TPHCM mới) vào ngày 21/6 cơ bản hoàn thành 100%.

Tối 20/6, 3 nạn nhân trong vụ xe tải tông sập nhà dân ở thành phố Nha Trang đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17h30 cùng ngày, xe tải chở vật liệu xây dựng mang biển số tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu mất lái khi đang xuống dốc, tông sập một ngôi nhà dân tại đường Phong Châu, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. Vụ tai nạn làm 1 người chết, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ngôi nhà bị xe tải tông cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/6 đến đêm 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Ngày 21/6, Hà Nội có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; nền nhiệt giảm nhẹ với mức cao nhất còn 33 độ. Từ ngày 23/6, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Từ 21/6, nắng nóng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có xu hướng giảm dần, với mức nhiệt cao nhất có nơi chỉ còn trên 35 độ giảm từ 1-2 độ so với trước đó.