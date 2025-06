Vì sao hạn chế 'tốc độ 60km/h' ở đoạn cầu dài nhất cao tốc TPHCM - Long Thành?

VEC E vừa thông báo hạn chế 'tốc độ 60km/h' tại một đoạn cầu dài nhất trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thời gian 1 tháng do khe co giãn bị hư hỏng và đảm bảo an toàn.

Ngày 20/6, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) thông tin, vừa có thông báo về việc hạn chế tốc độ tại khu vực cầu Long Thành, thuộc tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD), nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi đi qua vị trí khe co giãn bị hư hỏng. Theo đó, tại vị trí Km12+907 trái tuyến cầu Long Thành (hướng Đồng Nai - TPHCM), đơn vị sẽ lắp đặt tạm thời tấm thép che phủ khe co giãn bị hư hỏng ở làn số 2 (làn ngoài cùng bên phải). Cùng với đó, việc lưu thông qua khu vực này sẽ điều chỉnh tốc độ như sau: Từ Km13+007 đến Km13+157: giới hạn tốc độ tối đa 80km/h. Từ Km12+887 đến Km13+007: giới hạn tốc độ tối đa 60km/h. Thời gian áp dụng hạn chế tốc độ dự kiến kéo dài 1 tháng từ ngày 22/6 đến 22/7. VEC E khuyến cáo các tài xế khi lưu thông ở cao tốc trên qua khu vực cầu Long Thành cần chú ý quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo và điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn. Đồng thời, khuyến nghị các lái xe theo dõi thông tin trên các kênh thông tin để cập nhật tình hình giao thông và cân nhắc, lựa chọn lộ trình khác khi di chuyển. Theo Vietnamnet