Bản tin 8H: Diễn biến mới vụ cán bộ xưng 'mày - tao' với dân

TPO - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chi cục Thuế khu vực X đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ thông cán bộ đội thuế ở Thanh Hóa xưng “mày - tao” với dân để xử lý theo quy định.

Một lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực X cho biết Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chi cục Thuế khu vực X (Thanh Hóa) đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ và xử lý theo quy định vụ việc cán bộ thuế bị phản ánh có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, xưng “mày - tao” với người dân ngay tại nơi làm việc. Theo vị lãnh đạo toàn bộ dữ liệu hình ảnh, video liên quan đến vụ việc đã được cơ quan công an thu giữ phục vụ điều tra. Ngành thuế đang chờ kết luận chính thức để đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Trước đó, ngày 11/6, Chi cục Thuế khu vực X đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông D.V.H., công chức Đội Thuế liên huyện Vĩnh Lộc - Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, người có liên quan đến vụ việc xưng "mày - tao" với người dân xôn xao mạng xã hội. Ông H. bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 11/6 đến hết ngày 1/7.

Ngày 24/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương có buổi làm việc với Sở Tài chính để thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh thuộc diện di chuyển về công tác tại TP Hải Phòng sau hợp nhất. Dự kiến, tỉnh Hải Dương chi 57,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.883 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về TP Hải Phòng làm việc. Mức hỗ trợ là 5,1 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, hỗ trợ phí sinh hoạt khoảng 2,75 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ phí di chuyển bằng xe buýt hoặc xe hợp đồng khoảng 2,3 triệu đồng/người/tháng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/6, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Các khu vực khác của Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 34 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực Trung Bộ vẫn ngày nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng gió mùa tây nam hoạt động nên ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Chiều 24/6, tại Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Bình, VKSND Tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm viện trưởng, các phó viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Hùng - Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị (mới) từ ngày 1/7. Đồng thời, 6 Phó Viện trưởng VKSND 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị tiếp tục giữ nguyên chức sau hợp nhất tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 24/6, chị Phạm Thị Thắm (trú tại xã Vân Du, huyện Ân Thi, Hưng Yên) cho biết em trai chị là anh Phạm Văn Đ. (SN 1990) cùng với đồng nghiệp Nguyễn Đăng H. (SN 1994) tử vong do bị điện giật. Theo chị Thắm, sáng 23/6, công nhân Đ. và H. cùng thi công các hạng mục trong gói thầu “Sửa chữa lưới điện trung thế (bổ sung) 2025”, đoạn chạy qua địa bàn huyện Văn Lâm. Khoảng 10h, Đ. và H. xuống khu vực ruộng để gỡ rối đường dây điện thì bị điện giật. Cả 2 được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/6, Cảng vụ Hàng không (CVHK) miền Bắc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với nam hành khách tên N.C.H. (38 tuổi). Khoảng 12h25 ngày 22/6, khi chuyến bay MH752 của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur, Malaysia hạ cánh Nội Bài, H. nói với tiếp viên hàng không trong hộp có bom. Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài sau đó tạm giữ H. Qua làm việc với các đơn vị an ninh sân bay và đại diện hãng hàng không, nam hành khách thừa nhận rằng do nhận thức hạn chế nên phát ngôn bông đùa. (XEM CHI TIẾT)