Nghiêm cấm tổ chức liên hoan, chúc mừng liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính

TPO - Ban Bí thư nghiêm cấm việc tổ chức liên hoan, chúc mừng nhận chức, lên chức liên quan đến sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 170 của Ban Bí thư về rà soát tình hình chuẩn bị Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp uỷ, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.

Hoàn thành chỉ định cấp uỷ, HĐND, UBND tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu

Theo đó, tại phiên họp ngày 24/6, sau khi nghe Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Ban Bí thư nhấn mạnh, các cấp uỷ, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương đã tích cực, khẩn trương triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; các công việc cơ bản bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Tuy nhiên, theo Ban Bí thư, khối lượng công việc phía trước còn rất lớn. Để bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, không gián đoạn từ ngày 1/7, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương tiếp tục tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát các công việc (theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chức năng, nhiệm vụ được giao) đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo đó, chậm nhất trong ngày 25/6, các cơ quan theo phân công phải: Hoàn thành việc thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu theo đúng tinh thần kết luận của Bộ Chính trị. Hoàn thành việc ban hành các văn bản, thông tư, hướng dẫn của các bộ, ngành theo các lĩnh vực được phân công và gửi đến cấp xã để tổ chức thực hiện (Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp rà soát, thống kê cụ thể, chi tiết số lượng các thông tư, thủ tục hành chính).

Ban Bí thư yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 57-NQ/TW theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đến ngày 1/7 bảo đảm thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đối với người dân, doanh nghiệp theo đúng yêu cầu. Chỉ đạo các cơ quan liên quan trực và ứng trực sẵn sàng xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nghiêm cấm việc tổ chức liên hoan, chúc mừng nhận chức, lên chức

Các tỉnh uỷ, thành uỷ được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; tổ chức đánh giá và có báo cáo rút kinh nghiệm về hoạt động thử nghiệm chậm nhất trong ngày 27/6; rà soát bố trí trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các điều kiện cần thiết, bảo đảm hoạt động thông suốt khi đi vào hoạt động chính thức. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tập trung trong công việc, giữ gìn hình ảnh, tác phong, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Đối với những nơi cấp xã thiếu cán bộ chuyên môn, cấp tỉnh phải bố trí kịp thời, đầy đủ, tăng cường cán bộ hỗ trợ, giúp đỡ để bảo đảm công việc được thông suốt.

"Rà soát, điều chỉnh kế hoạch tổ chức Lễ công bố vào ngày 30/6 đồng bộ, thống nhất theo đúng hướng dẫn của Trung ương; kết hợp với tổ chức các hoạt động chào mừng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tránh phô trương, hình thức, tốn kém gây dư luận xấu (tuỳ điều kiện của từng địa phương cho phép tổ chức bắn pháo hoa chào mừng với quy mô, hình thức phù hợp và không sử dụng ngân sách nhà nước)", kết luận nêu.

Kết luận của Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, hạn chế việc tổ chức tổng kết, gặp mặt, chia tay; nghiêm cấm việc tổ chức liên hoan, chúc mừng nhận chức, lên chức liên quan đến sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Theo yêu cầu, phải giải quyết dứt điểm những công việc tồn đọng trước ngày 30/6, không để những việc dở dang, không rõ thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của các cấp chính quyền khi kết thúc hoạt động; những công việc đang thực hiện cần phải có kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ đề tiếp tục thực hiện bảo đảm không bỏ sót, quên việc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, cơ sở nhà, đất, không để thất thoát, lãng phí.

Bộ Công an được giao nhiệm vụ chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự sự kiện ngày 30/6 và ngày 1/7, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động kích động, chống phá, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước; không để xảy ra khiếu kiện, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.

Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ trong toàn quốc việc tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương vào ngày 30/6 để chính thức hoạt động từ ngày 1/7. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin; tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; trong đó, tập trung tuyên truyền về tinh thần làm việc quyết liệt, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.