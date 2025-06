Bản tin 8H: Hà Nội bắt đầu tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô

TPO - Công an Hà Nội thông báo lịch dự kiến sát hạch để cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố.

Chiều 23/6, Công an Hà Nội chính thức phát đi thông báo về lịch dự kiến sát hạch để cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố. Trong ngày 24/6, Phòng CSGT Công an Hà Nội tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe của cơ sở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương và Trường Cao đẳng kỹ thuật Quân sự 1. Ngày 25/6 tổ chức sát hạch với cơ sở Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Đại học PCCC. Những ngày tiếp theo tổ chức sát hạch với cơ sở Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Thành An, cơ sở Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Đại học PCCC, cơ sở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Anh Tuấn và Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Đại học PCCC.

Ngày 23/6, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 3132/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi xanh của Thành phố, nhằm triển khai lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và tiến tới xây dựng TPHCM trở thành đô thị trung hòa carbon vào năm 2050. Tổ công tác gồm 10 thành viên, do ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM giữ vai trò Tổ trưởng. Các thành viên còn lại là lãnh đạo chủ chốt từ các sở, ngành như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công Thương... cùng với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/6, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, nhiều nơi ở Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 25/6, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Ngày 23/6, Bộ Chỉ huy quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Theo Quyết định số 186 ngày 30/5/2025 và Quyết định số 213 ngày 14/6/2025, Đại tá Lê Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, được điều động giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2; Đại tá Trịnh Đức Thiệm - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình (Quân khu 3), được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 23/6, tại Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ diễn ra ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang, Phụ trách Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty. Ông Nguyễn Trường Giang sinh năm 1971, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Trước khi trở thành Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao: Phụ trách HĐTV VNPost từ tháng 8/2023; Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông VinaPhone (VNPT VinaPhone); Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 23/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ để kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Tỉnh ủy Lào Cai đã tiến hành quy trình 5 bước, bao gồm các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt để giới thiệu nhân sự và bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả, bà Giàng Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai, được hội nghị tín nhiệm cao bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. (XEM CHI TIẾT)