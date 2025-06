Bản tin 8H: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có nữ viện trưởng

TPO - Bà Phạm Thị Kim Liên được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (sau hợp nhất).

Chiều 25/6, tại TP.Quảng Ngãi, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ tại Quảng Ngãi. Tại buổi lễ, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao Nguyễn Quốc Huy công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Kim Liên giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi (sau hợp nhất). Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/7/2025. Ngoài ra, buổi lễ còn công bố các quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum Đinh Công Phức, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi Đinh Hồng Thanh và Phạm Văn Lợi giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi (sau hợp nhất).

Ngày 25/6, ông Lê Đăng Tuấn - Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, khoảng 12h15 cùng ngày, trên quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Cây Sanh, phường Hoài Đức, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong. Theo đó, ông N.C. (57 tuổi, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy BKS 77L1-774.xx, chở con trai là em N.T.D. (18 tuổi) đi làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Khi đến Km1152+807 trên quốc lộ 1A, xe máy do ông C. điều khiển bất ngờ va chạm mạnh vào trụ điện bên đường. Cú va chạm khiến ông C. tử vong tại chỗ, em D. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Ngày 25/6, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Đội 3 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế P.V.Đ. (SN 1992, quê Quảng Bình) do có hành vi dùng điện thoại và không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô trên cao tốc. Theo đó, vào 10h12 cùng ngày, tại km259 đường cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45, tổ công tác thuộc Đội 3 dừng kiểm tra ô tô đầu kéo biển số 43H-130.xx kéo theo rơ-moóc biển số 43R-020.xx do tài xế P.V.Đ. điều khiển. Hình ảnh mà lực lượng CSGT trích xuất qua camera giám sát cho thấy trong lúc lái xe, tài xế Đ. điều khiển xe bằng một chân, chân còn lại gác lên táp-lô ô tô, một tay cầm điện thoại lướt TikTok, mắt nhìn điện thoại nhiều hơn nhìn đường, không thắt dây an toàn khi điều khiển xe trên cao tốc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/6, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Trong đó, khu Việt Bắc mưa dồn dập hơn với những trận mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 15-40mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ đêm 28/6 đến ngày 2/7, Bắc Bộ khả năng xuất hiện đợt mưa dông trên diện rộng, trong đó trung du và vùng núi có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 26-28/6, Thanh Hóa - Huế ít mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 33-36°C. Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng, chiều tối mưa dông cục bộ. Từ 29/6-2/7, thời tiết miền Trung phổ biến ít mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng. Ngày 26-27/6, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to lượng mưa 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 70mm.

Chiều 25/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sóc Trăng và ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Kạn. Quốc hội sau đó cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV đối với ông Lâm Văn Mẫn. Kết quả, có 434/435 đại biểu có mặt tán thành (bằng 90,97% tổng số đại biểu Quốc hội). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/6, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử. Cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức biểu quyết điện tử. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức biểu quyết điện tử, với toàn bộ 435 đại biểu có mặt tán thành. (XEM CHI TIẾT)