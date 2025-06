Hà Nội hoàn thiện những bước cuối cùng để các phường, xã mới hoạt động

TPO - Thành phố Hà Nội đã hoàn thành vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của thành phố về việc triển khai hoạt động đơn vị hành chính cấp xã mới vào ngày 30/6.

Ngày 27/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành công văn về việc tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của thành phố về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thực hiện tuyên truyền và phát động Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, tổng vệ sinh môi trường toàn thành phố nhân dịp lễ công bố.

Thành phố giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô thực hiện phát sóng truyền hình trực tiếp tại điểm cầu thành phố, 126 điểm cầu cấp xã, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phục vụ tốt và lan tỏa thông điệp của buổi lễ tới đông đảo quần chúng nhân dân.

UBND thành phố Hà Nội giao Văn phòng UBND thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đưa tin về việc thành lập xã, phường và danh sách các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã trên trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội và trên ứng dụng iHanoi trước ngày 29/6/2025.

Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức trang trí các tuyến phố trung tâm và khu vực xung quanh hội trường; Công an thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô bảo đảm an ninh, an toàn trật tự trong toàn bộ thời gian diễn ra sự kiện.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên toàn địa bàn treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/6 đến hết ngày 1/7/2025.

Công khai toàn bộ thủ tục hành chính công trong ngày 27/6

Cùng ngày UBND thành phố Hà Nội có công văn về việc triển khai Công điện số 96/CĐ-TTg ngày 26/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hiệu quả, kịp thời, UBND thành phố chỉ đạo như sau: Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường/xã mới (sau sắp xếp) tập trung cao độ việc tham mưu UBND thành phố trong triển khai thực hiện 5 nội dung nhiệm vụ tại công điện, đảm bảo thời gian, chất lượng công việc.

Về công bố, công khai thủ tục hành chính, UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường/xã mới (sau sắp xếp) phối hợp với Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố tập trung hoàn thành công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC), công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trong ngày 27/6/2025; điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử, dịch vụ công trực tuyến đảm bảo thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn từ 1/7/2025, hoàn thành trước 30/6/2025.

Đồng thời, công khai địa chỉ trụ sở và danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, các điểm tiếp nhận phục vụ thủ tục hành chính công; thiết lập đường dây nóng, hướng dẫn giải đáp theo thẩm quyền phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC, đảm bảo hoạt động thường xuyên 24/7, hoàn thành trong ngày 27/6/2025.

Về rà soát, nâng cấp hệ thống thông tin dùng chung, thành phố giao Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành cấu hình các TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố, thời hạn hoàn thành trong ngày 29/6/2025.

Thành phố Hà Nội yêu cầu việc kết nối với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các Hệ thống thông tin của Bộ, ngành, hệ thống EMC, thời hạn trong ngày 30/6/2025...

Sáng 30/6 tới đây, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của thành phố liên quan đến việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.