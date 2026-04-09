Sau bầu cử, ai giám sát lời hứa của đại biểu?

TPO - Trả lời câu hỏi về trách nhiệm giám sát lời hứa của đại biểu trước cử tri, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM khẳng định sẽ tăng cường giám sát thực chất, kết hợp công nghệ để đảm bảo lời hứa không chỉ dừng trên giấy.

Tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội (chiều 9/4), bà Lê Thị Hoa - Trưởng Ban dân chủ giám sát phản biện xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, ngay sau khi kết thúc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, công tác giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu đã được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Đây không chỉ là yêu cầu về mặt pháp lý mà còn là đòi hỏi thực tiễn nhằm đảm bảo những cam kết trước cử tri được thực hiện một cách thực chất, có kiểm chứng.

Theo bà Hoa, việc giám sát không dừng lại ở những báo cáo định kỳ hay các đánh giá mang tính hình thức, mà được triển khai thông qua nhiều kênh khác nhau, gắn chặt với hoạt động thực tiễn của đại biểu.

Ngay sau khi trúng cử, toàn bộ chương trình hành động của các đại biểu được tổng hợp, làm cơ sở để theo dõi trong suốt nhiệm kỳ. Đây được xem là “bản cam kết” chính thức giữa đại biểu với cử tri, đồng thời cũng là căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện giám sát.

Cử tri TPHCM kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt lời hứa (ảnh: Ngô Tùng)

Bên cạnh đó, MTTQ tổ chức các hội nghị gặp gỡ giữa đại biểu với cử tri nhằm thống nhất cơ chế phối hợp, phương thức giám sát cũng như chế độ báo cáo. Hoạt động giám sát được triển khai thường xuyên thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, các diễn đàn đối thoại, cũng như các kênh phản ánh của người dân. Qua đó, không chỉ ghi nhận ý kiến, kiến nghị mà còn đối chiếu trực tiếp với những nội dung mà đại biểu đã cam kết.

Một điểm đáng chú ý là yêu cầu các đại biểu phải báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện chương trình hành động. Những báo cáo này sẽ được tổng hợp, đánh giá và phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời là cơ sở để cử tri theo dõi, giám sát.

“Giám sát không nhằm tạo áp lực mà hướng tới việc hỗ trợ, tạo điều kiện để đại biểu thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình trước nhân dân” - bà Hoa nhấn mạnh.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giám sát đang được đẩy mạnh. TP.HCM đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi chương trình hành động của đại biểu, trong đó cập nhật đầy đủ các nội dung cam kết, tiến độ thực hiện và kết quả cụ thể theo từng giai đoạn. Việc số hóa dữ liệu sẽ giúp công tác giám sát trở nên minh bạch, liên tục và hạn chế tình trạng đánh giá cảm tính.

Bên cạnh đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng được số hóa và kết nối với hệ thống giám sát. Điều này cho phép đối chiếu giữa cam kết của đại biểu và phản ánh thực tế từ người dân, qua đó nâng cao tính khách quan trong đánh giá. Các nền tảng trực tuyến, kênh tương tác số cũng được tăng cường nhằm tạo điều kiện để cử tri tham gia giám sát một cách thuận tiện, kịp thời.

Theo kế hoạch, trong tháng 5/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị gặp gỡ các đại biểu Quốc hội và HĐND vừa trúng cử nhằm thống nhất nội dung chương trình hành động, cơ chế giám sát, nguyên tắc phối hợp cũng như trách nhiệm của từng bên. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để thiết lập một cơ chế giám sát rõ ràng, minh bạch ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, bà Hoa cũng thẳng thắn nhìn nhận, để công tác giám sát đạt hiệu quả thực chất, không thể chỉ dựa vào một cơ quan hay một công cụ. Điều quan trọng là sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ các cơ quan quản lý nhà nước đến các tổ chức chính trị – xã hội, cùng với sự tham gia tích cực của người dân.

Khi cử tri chủ động theo dõi, phản ánh và đặt yêu cầu cao hơn đối với đại biểu, áp lực trách nhiệm sẽ trở thành động lực để đại biểu hành động.