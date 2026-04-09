Công an Tuyên Quang điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp phòng

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, gồm: Điều động Trung tá Vũ Xuân Hiếu, Phó Trưởng phòng Hậu cần đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế; điều động Trung tá Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Hậu cần đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; điều động Thượng tá Lê Ngọc Nam, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hậu cần; điều động Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hậu cần.

Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang (thứ 3 từ phải sang) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo cấp phòng mới được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của các cán bộ trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu, trên cương vị công tác mới, các cán bộ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động nắm tình hình, tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nhanh chóng tiếp cận công việc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.