'Nhiệm kỳ mới - Hành động mới': Thực thi hiệu quả các chính sách để tăng trưởng hai con số

TPO - Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn tất công tác nhân sự, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Các đại biểu Quốc hội đều kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với những hành động mới để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trách nhiệm lớn đặt trên vai Chính phủ

Theo đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (đoàn Hà Nội), tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn đều nhận được sự tín nhiệm rất cao của Quốc hội.

“Điều đó thể hiện cả một quá trình xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn và giới thiệu những nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn, giao nhiệm vụ gánh vác trọng trách mà đất nước, cử tri và nhân dân yêu cầu”, đại biểu cho hay.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. Ảnh: QH

Theo ông, nhân sự được lựa chọn sẽ là yếu tố quan trọng, then chốt cho sự thành công của Chính phủ trong nhiệm kỳ này.

Đại biểu đoàn Bắc Ninh cho hay, khi phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng với tốc độ cao trong thời gian tới. Theo ông, điều đó thể hiện tinh thần và nỗ lực quyết tâm rất đáng ghi nhận của tân Thủ tướng và của Chính phủ.

“Tôi cho rằng, mục tiêu đó hoàn toàn khả thi và có thể đạt được, vì có những cơ sở, tiền đề rất thực tiễn và hiện hữu”, ông Lâm nói và cho rằng, các mục tiêu, chiến lược đã được Đảng ta xác định và Quốc hội quyết định, vấn đề bây giờ là việc tổ chức triển khai thực hiện và trách nhiệm lớn đặt trên vai Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm. Ảnh: QH

“Chính phủ đã và đang thể hiện sự quyết tâm một cách bài bản, khoa học và kịp thời phát hiện ra những điểm nghẽn, vướng mắc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Chúng tôi mong muốn, kỳ vọng Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện tốt được điều này trong thời gian tới”, ông Lâm cho hay.

Cùng trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (Đoàn Hà Nội) cho rằng, khi đất nước đặt ra các mục tiêu phát triển rất lớn trong giai đoạn tới, thì bộ máy lãnh đạo cũng phải vận hành với chất lượng mới, tốc độ mới và kỷ luật thực thi mới.

“Kỳ vọng của tôi là tốc độ cụ thể hóa các quyết sách trong thời gian tới sẽ phải nhanh hơn, mạnh hơn, và nhất là rõ sản phẩm hơn. Người dân không chờ đợi những tuyên bố đẹp; người dân chờ đợi những chuyển biến có thể cảm nhận được trong đời sống hằng ngày: thủ tục hành chính thuận lợi hơn, cơ hội việc làm tốt hơn, thu nhập ổn định hơn, giáo dục và y tế tốt hơn, môi trường sống an toàn hơn, và niềm tin vào bộ máy công quyền được củng cố hơn”, ông Sơn bày tỏ.

Để đạt được các mục tiêu này, đại biểu đoàn Hà Nội kỳ vọng, trong toàn bộ nhiệm kỳ khóa XVI, Quốc hội và Chính phủ cùng cả hệ thống chính trị sẽ đẩy nhanh quá trình thể chế hóa các chủ trương lớn thành luật pháp, cơ chế, chính sách và nguồn lực thực thi cụ thể.

Theo ông, giá trị của một quyết sách không nằm ở chỗ được ban hành sớm hay muộn, mà ở chỗ đi vào cuộc sống nhanh đến đâu, đúng đến đâu và mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân đến mức nào.

“Khi nhân dân thực sự cảm nhận được thành quả phát triển trong từng lĩnh vực của đời sống, đó cũng là lúc niềm tin được bồi đắp bền vững nhất”, ông nói.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: IT

Kỳ vọng rất lớn vào bộ máy nhiệm kỳ mới

Trò chuyện với phóng viên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) chia sẻ, không chỉ với cá nhân đại biểu mà toàn thể cử tri và nhân dân theo dõi kỳ họp đều đặt sự kỳ vọng rất lớn vào bộ máy của Quốc hội và Chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

“Người dân và cử tri kỳ vọng, với bộ máy mới đã được tinh gọn, Chính phủ sẽ hoạt động ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả và quyết liệt hơn nữa, góp phần đưa cuộc sống của nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc như mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh khi phát biểu nhậm chức là không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển", nữ đại biểu đoàn Hải Phòng nói, đồng thời nhấn mạnh, đây chính là mục tiêu cao nhất, tôn chỉ cao nhất cho một Chính phủ hành động, Quốc hội hành động và cũng là mong muốn, kỳ vọng lớn nhất của nhân dân và cử tri trên cả nước.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà. Ảnh: Như Ý

Nhìn lại bức tranh tổng thể, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà cho hay, báo cáo tình hình kinh tế xã hội mà Chính phủ trình Quốc hội, cho thấy một bức tranh tích cực trong năm 2025, đặc biệt trong Quý I năm 2026, dù bối cảnh quốc tế rất phức tạp, nhưng vẫn có đà tăng trưởng cao. Bà Trần Thị Nhị Hà cho rằng, đây là nền móng, nền tảng rất quan trọng để có những định hướng về chất lượng tăng trưởng, và năng lực triển khai chính sách trong các lĩnh vực xã hội.

Đề cập đến vấn đề chủ trương khám sức khỏe định kỳ toàn dân, bà Hà nhấn mạnh, đây là tư duy tiến bộ, nhưng cần cách làm và tổ chức thực hiện hiệu quả cho 100 triệu dân. Theo bà Hà, hồ sơ sức khỏe điện tử cần phải được thực hiện đồng bộ; phân loại các nhóm nguy cơ để có lộ trình khả thi. “Chính phủ cần ban hành quy định cụ thể trên một khung thống nhất toàn quốc để đảm bảo tính khả thi”, bà Hà nói.