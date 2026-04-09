Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nam sinh ở Quảng Trị đuối nước tử vong khi tắm tại đập thủy lợi

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nam sinh lớp 11 ở Quảng Trị đuối nước tử vong khi xuống tắm tại khu vực đập Đức Ninh vào chiều 9/4.

Chiều nay (9/4), lãnh đạo chính quyền địa phương xác nhận trên địa bàn phường Đồng Sơn (Quảng Trị) vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

img-0920.jpg
Đập nước nơi em C xuống tắm.

Nạn nhân được xác định là H.K.C (SN 2009), học sinh lớp 11, trường THPT Đồng Hới. Nam sinh này hiện trú tại TDP 3, Phương Xuân, phường Đồng Sơn (ở cùng người dì), trong khi bố mẹ sinh sống tại xã Phong Nha.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 hôm nay, C đến tắm ở khu vực đập Đức Ninh (thuộc địa bàn xã Đức Ninh cũ, nay là phường Đồng Sơn) và bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, một nhóm học sinh có mặt gần đó đã tri hô, đồng thời tìm cách cứu nạn nhân nhưng không thành công. Một số nhân chứng cho biết, do diễn biến sự việc quá nhanh nên không kịp can thiệp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

