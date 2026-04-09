Nam sinh ở Quảng Trị đuối nước tử vong khi tắm tại đập thủy lợi

TPO - Nam sinh lớp 11 ở Quảng Trị đuối nước tử vong khi xuống tắm tại khu vực đập Đức Ninh vào chiều 9/4.

Chiều nay (9/4), lãnh đạo chính quyền địa phương xác nhận trên địa bàn phường Đồng Sơn (Quảng Trị) vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

Đập nước nơi em C xuống tắm.

Nạn nhân được xác định là H.K.C (SN 2009), học sinh lớp 11, trường THPT Đồng Hới. Nam sinh này hiện trú tại TDP 3, Phương Xuân, phường Đồng Sơn (ở cùng người dì), trong khi bố mẹ sinh sống tại xã Phong Nha.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 hôm nay, C đến tắm ở khu vực đập Đức Ninh (thuộc địa bàn xã Đức Ninh cũ, nay là phường Đồng Sơn) và bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, một nhóm học sinh có mặt gần đó đã tri hô, đồng thời tìm cách cứu nạn nhân nhưng không thành công. Một số nhân chứng cho biết, do diễn biến sự việc quá nhanh nên không kịp can thiệp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.