Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cứu sống thần kỳ trẻ 24 tháng tuổi bị đuối nước trong tình trạng đã nổi trên mặt ao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận và cứu sống trẻ 24 tháng tuổi bị đuối nước. Đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp khi nạn bất tỉnh và cơ thể trước đó đã nổi trên mặt nước.

Ngày 9/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng của trẻ bị đuối nước đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Bệnh viện cho hay, cháu bé không may ngã xuống ao, thời gian ngâm nước không xác định. Khi được phát hiện, cháu đã bất tỉnh và nổi trên mặt nước. Gia đình nhanh chóng đưa trẻ lên bờ, tiến hành sơ cứu ban đầu rồi chuyển đến bệnh viện. Thông tin chi tiết về nơi ở của bé không được tiết lộ.

Sau khi được cấp cứu sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu cho bệnh nhi bằng nhiều biện pháp như hỗ trợ thở oxy, sử dụng kháng sinh dự phòng viêm phổi, chụp CT sọ não, X-quang phổi, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi liên tục bằng hệ thống monitor.

Các bác sĩ khoa Nhi cho biết, đây là trường hợp đuối nước may mắn được phát hiện và xử trí kịp thời. Tuy nhiên, đuối nước có thể gây tổn thương não, suy hô hấp nặng, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu nhanh chóng và đúng cách.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nắm vững kỹ năng sơ cứu đuối nước tại cộng đồng. Khi phát hiện nạn nhân, cần nhanh chóng đưa ra khỏi nước, kiểm tra hô hấp. Nếu nạn nhân còn thở, đặt nằm nghiêng an toàn, giữ ấm và đưa đến cơ sở y tế. Trường hợp nạn nhân ngừng thở, phải tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) ngay và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện gần nhất. Đáng lưu ý, không dốc ngược trẻ để “vắt nước” và không trì hoãn cấp cứu để thực hiện các thao tác không cần thiết. Ngay cả khi trẻ tỉnh lại, vẫn cần được theo dõi y tế do nguy cơ suy hô hấp muộn. Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, để phòng tránh tai nạn đuối nước, tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi gần ao, hồ, sông, suối khi không có người lớn giám sát.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #đuối nước #cấp cứu #tử vong #trẻ 24 tháng tuổi

