Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Đắk Lắk: Phát hiện 5 mẫu dương tính vi khuẩn Salmonella

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở Đắk Lắk, 86 người phải nhập viện với triệu chứng ngộ độc. Kiểm nghiệm 10 mẫu bệnh phẩm thì 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ngày 9/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị liên quan, cùng sự hỗ trợ của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, tiến hành điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại tiệm bánh mì Q.H (xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk).

Kết quả kiểm nghiệm xác định, các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan đều nhiễm vi khuẩn Salmonella, tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo, trong ngày 27/3, cơ sở trên bán ra khoảng 300 ổ bánh mì. Cùng ngày, ghi nhận 4 trường hợp đầu tiên có biểu hiện sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn, được đưa vào Trung tâm Y tế Ea H’leo điều trị.

Đến 19h ngày 28/3, số ca nhập viện tăng lên 32 trường hợp với triệu chứng tương tự. Ngày 29/3, đoàn điều tra đã xác minh 32/32 ca nghi ngộ độc có liên quan đến việc ăn bánh mì tại cơ sở này.

Các bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì hiện đã được điều trị ổn định. Ảnh: Trung tâm Y tế Ea H'leo.

Cơ quan chức năng đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm và 8 mẫu thực phẩm gồm rau, nước chan, bánh mì, ớt sa tế, dăm bông, thịt nguội, thịt heo nướng để kiểm nghiệm; đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động.

Kết quả cho thấy, 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella. Đối với mẫu thực phẩm, phát hiện 2 mẫu (rau và dăm bông) nhiễm Salmonella spp, đồng thời mẫu rau còn ghi nhận nhiễm vi khuẩn Escherichia coli ở mức 9,0x10³.

Tính đến 8h ngày 7/4, tổng số ca ngộ độc liên quan đến tiệm bánh mì Q.H đã lên đến 86 người. Tất cả bệnh nhân đã được điều trị ổn định, bình phục và xuất viện.

Liên quan đến vụ ngộ độc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Huỳnh Thủy
#Salmonella #ngộ độc #Đắk Lắk #dịch bệnh #bánh mì

Xem thêm

Cùng chuyên mục