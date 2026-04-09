Vụ ngộ độc thực phẩm ở Đắk Lắk: Phát hiện 5 mẫu dương tính vi khuẩn Salmonella

TPO - Sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở Đắk Lắk, 86 người phải nhập viện với triệu chứng ngộ độc. Kiểm nghiệm 10 mẫu bệnh phẩm thì 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ngày 9/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị liên quan, cùng sự hỗ trợ của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, tiến hành điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại tiệm bánh mì Q.H (xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk).

Kết quả kiểm nghiệm xác định, các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan đều nhiễm vi khuẩn Salmonella, tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo, trong ngày 27/3, cơ sở trên bán ra khoảng 300 ổ bánh mì. Cùng ngày, ghi nhận 4 trường hợp đầu tiên có biểu hiện sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn, được đưa vào Trung tâm Y tế Ea H’leo điều trị.

Đến 19h ngày 28/3, số ca nhập viện tăng lên 32 trường hợp với triệu chứng tương tự. Ngày 29/3, đoàn điều tra đã xác minh 32/32 ca nghi ngộ độc có liên quan đến việc ăn bánh mì tại cơ sở này.

Các bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì hiện đã được điều trị ổn định. Ảnh: Trung tâm Y tế Ea H'leo.

Cơ quan chức năng đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm và 8 mẫu thực phẩm gồm rau, nước chan, bánh mì, ớt sa tế, dăm bông, thịt nguội, thịt heo nướng để kiểm nghiệm; đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động.

Kết quả cho thấy, 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella. Đối với mẫu thực phẩm, phát hiện 2 mẫu (rau và dăm bông) nhiễm Salmonella spp, đồng thời mẫu rau còn ghi nhận nhiễm vi khuẩn Escherichia coli ở mức 9,0x10³.

Tính đến 8h ngày 7/4, tổng số ca ngộ độc liên quan đến tiệm bánh mì Q.H đã lên đến 86 người. Tất cả bệnh nhân đã được điều trị ổn định, bình phục và xuất viện.

Liên quan đến vụ ngộ độc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.