Tăng kiểm tra, giám sát: 'Chìa khóa' lấy lại niềm tin cho thị trường sữa

TPO - Việc tăng cường kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng là yếu tố quan trọng giúp làm lành mạnh thị trường sữa tại Việt Nam hiện nay.

Thông tin trên được PGS.TS Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo giới thiệu Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam (Vietnam Dairy 2026), chiều 8/4.

Theo ông Trung, cùng với cơ hội mở rộng thị trường, ngành sữa cũng đang phải đối diện với không ít thách thức. Đáng chú ý, thời gian qua, việc cơ quan chức năng phát hiện một số vụ việc liên quan đến sản phẩm sữa giả, kém chất lượng đã gây tác động tiêu cực đến thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người tiêu dùng.

PGS.TS Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam phát biểu.

Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn, không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn đặt ra yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc cũng như yếu tố phát triển bền vững.

Đại diện Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết, các sản phẩm bị xử lí trong thời gian qua không thuộc các doanh nghiệp thành viên của hiệp hội. Theo ông Trần Quang Trung, các đơn vị tham gia hiệp hội đều phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về sản xuất, tuân thủ quy định liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm.

Ông cũng nhấn mạnh, việc tăng cường kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng là yếu tố quan trọng giúp làm lành mạnh thị trường. Qua đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính có môi trường cạnh tranh công bằng, tiếp tục đầu tư công nghệ, cải tiến dây chuyền và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong dài hạn, để giữ vững đà tăng trưởng và củng cố niềm tin người tiêu dùng, ngành sữa được cho là cần tiếp tục đẩy mạnh minh bạch thông tin, kiểm soát chất lượng và hướng tới phát triển bền vững.

Triển lãm có 250 gian hàng của tổ chức trong và ngoài nước.

Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam (Vietnam Dairy 2026) là sự kiện chuyên ngành quy mô quốc tế, được tổ chức định kì hai năm một lần, đóng vai trò cầu nối xúc tiến thương mại, giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Năm nay, triển lãm có sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Australia, Bỉ, Hà Lan, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Việt Nam… Nhiều thương hiệu lớn trong ngành sữa cũng góp mặt.

Điểm nhấn đáng chú ý của Vietnam Dairy 2026 là chương trình “Hành trình xanh - đổi vỏ sữa lấy quà tặng”. Theo đó, người tiêu dùng mang vỏ hộp sữa đã qua sử dụng đến triển lãm sẽ được đổi quà, trong đó có các sản phẩm sữa và dinh dưỡng. Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong cộng đồng.

.