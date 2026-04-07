Đi khám đau lưng, phát hiện 'bom nổ chậm' trong bụng

TPO - Đến bệnh viện thăm khám vì đau lưng kéo dài, người phụ nữ 72 tuổi bất ngờ được phát hiện túi phình động mạch chủ bụng, có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Các bác sĩ đã phải can thiệp nội mạch đặt stent ngăn chặn hiểm họa cho người bệnh.

Bà L.T.H. (72 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM). Theo bệnh sử, bà H. bị đau lưng âm ỉ kéo dài nhiều năm, đang được điều trị nội khoa theo hướng thoát vị đĩa đệm thắt lưng chèn ép rễ thần kinh. Tuy nhiên, các đợt điều trị trước đó không mang lại hiệu quả rõ rệt.

Hai ngày trước khi nhập viện, tình trạng đau bất ngờ trở nên dữ dội hơn, kèm theo cảm giác yếu và tê chân. Lo ngại bệnh trở nặng, gia đình đưa bà đến bệnh viện kiểm tra với hy vọng có thể xử lý dứt điểm tình trạng đau kéo dài. Tại bệnh viện, ngoài chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống, bệnh nhân còn được thực hiện thêm các cận lâm sàng như siêu âm và chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật can thiệp đặt stent ngăn chặn nguy cơ vỡ túi phình cho bệnh nhân

Kết quả cho thấy, ngoài tổn thương thoát vị đĩa đệm, bệnh nhân còn có túi phình động mạch chủ bụng dạng túi, nằm dưới vị trí chia đôi động mạch thận. Hệ thống động mạch chủ ngực, bụng và động mạch chậu hai bên đều có dấu hiệu xơ vữa, vôi hóa lan rộng.

BS Hồ Huỳnh Anh Hùng – Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực Bệnh viện Xuyên Á cho biết, túi phình động mạch chủ bụng là bệnh lý đặc biệt nguy hiểm vì thường diễn tiến âm thầm. Khi kích thước túi phình tăng lên, thành mạch bị yếu dần và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nếu vỡ, bệnh nhân có thể tử vong nhanh chóng do mất máu ồ ạt, nhiều trường hợp không kịp cấp cứu.

Trước nguy cơ “bom nổ chậm” trong cơ thể có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, ê kíp bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn liên khoa và quyết định can thiệp nội mạch bằng kỹ thuật đặt stent graft động mạch chủ bụng dưới thận.

Thông qua đường mạch máu, stent graft được đưa vào vị trí túi phình, tạo thành một khung giá đỡ vững chắc bên trong lòng mạch. Thiết bị này đã cô lập hoàn toàn túi phình khỏi dòng máu áp lực cao, ngăn nguy cơ vỡ cho người bệnh.

Ngoài stent đặt tại đoạn động mạch chủ bụng dưới thận, ê kíp bác sĩ đã đặt thêm hai stent nhánh vào động mạch chậu hai bên đã bị xơ vữa cho bệnh nhân. Sau can thiệp, tình trạng của bệnh nhân cải thiện nhanh chóng. Bà đã hết bị đau chân, khả năng vận động phục hồi, đi lại bình thường.

BS Anh Hùng cho biết, kỹ thuật đặt stent nội mạch là bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý phình động mạch chủ. So với mổ mở, phương pháp này giúp rút ngắn thời gian can thiệp, giảm mất máu, hạn chế biến chứng và thời gian nằm viện chỉ còn vài ngày.

Theo bác sĩ Hùng, việc phát hiện sớm túi phình trong trường hợp này mang ý nghĩa quyết định. Nếu chỉ tập trung điều trị triệu chứng đau lưng mà bỏ qua thăm khám toàn diện, nguy cơ bỏ sót bệnh lý nguy hiểm là rất lớn. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh lý nguy hiểm trong cơ thể không biểu hiện triệu chứng rõ ràng, hoặc dễ bị che lấp bởi những bệnh phổ biến hơn. Chính vì vậy, vai trò của bác sĩ trong việc đánh giá toàn diện và chỉ định cận lâm sàng phù hợp là yếu tố then chốt giúp phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và cứu sống người bệnh.