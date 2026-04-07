Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Dị vật trong phế quản, bác sĩ chẩn đoán nhầm là... viêm phổi

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hai tháng ho kéo dài, điều trị nhiều nơi không khỏi, cụ bà 79 tuổi được phát hiện có dị vật mắc trong phế quản. Trước đó, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán và điều trị theo hướng bị viêm phổi, hen phế quản...

Ngày 7/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, cụ bà V.T.H.V. (79 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, mệt nhiều, thở khò khè. Trước đó, cụ đã nhiều lần đến khám tại các cơ sở y tế khác và được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi, hen phế quản. Tuy nhiên, sau nhiều đợt điều trị, các triệu chứng không thuyên giảm.

Khai thác kỹ bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận, trước đó bệnh nhân từng ăn sapoche và có cơn ho sặc sụa sau khi nuốt phải hạt. Do cơn ho sau đó giảm dần, gia đình cho rằng dị vật đã trôi xuống dạ dày nên không tiếp tục theo dõi.

Các bác sĩ thực hiện cuộc nội soi phế quản cho người bệnh (ảnh minh họa)

Theo BS Lê Thị Trang Thảo, khoa Nội tổng hợp 2 của bệnh viện, chính chi tiết này đã gợi ý khả năng dị vật đường thở – một nguyên nhân dễ bị bỏ sót, đặc biệt là ở người cao tuổi khi triệu chứng không điển hình.

Trên phim X-quang phổi ban đầu, các bác sĩ chỉ ghi nhận hình ảnh viêm phổi, không phát hiện dị vật. Tuy nhiên, qua thăm khám lâm sàng, nhận thấy âm thở bất thường, ê kíp bác sĩ quyết định chỉ định chụp CT-scan phổi liều thấp để làm rõ nguyên nhân.

Kết quả chụp CT-scan cho thấy một dị vật kích thước khoảng 25mm nằm tại phế quản trung gian bên phải. Đây là vị trí có thể gây tắc nghẽn đường thở và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản can thiệp. Chỉ sau khoảng 15 phút, dị vật được lấy ra thành công và được xác định là một hạt sapoche. Sau thủ thuật, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, kháng viêm nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, đồng thời theo dõi và điều trị các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu cơ tim cục bộ... Hiện sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt.

Chia sẻ sau điều trị, cụ bà cho biết không nghĩ trong phổi mình lại tồn tại một hạt sapoche suốt thời gian dài. Sau khi được lấy dị vật, tình trạng ho giảm rõ rệt, việc hô hấp của cụ trở nên dễ dàng hơn.

Sau khi được lấy thành công dị vật sức khỏe người bệnh đã bình phục tốt

Theo các bác sĩ, dị vật hữu cơ khi mắc kẹt lâu ngày trong đường thở có thể trở thành ổ viêm, gây viêm phế quản – phổi, thậm chí dẫn đến áp xe phổi, hoại tử mô phổi hoặc xẹp phổi, làm suy giảm chức năng hô hấp. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể đối mặt với biến chứng nguy hiểm như tràn khí màng phổi, đe dọa tính mạng.

Thực tế lâm sàng cho thấy, tình trạng hóc dị vật thường gặp ở trẻ nhỏ và người cao tuổi nhưng dễ bị bỏ sót nếu không khai thác kỹ tiền sử. Khi bệnh nhân có biểu hiện ho kéo dài, thở khò khè, đặc biệt sau khi ăn, cần nghĩ đến khả năng dị vật đường thở để chỉ định các phương tiện chẩn đoán phù hợp.

Các bác sĩ khuyến cáo, trước khi ăn các loại trái cây có hạt, người dân đặc biệt là người lớn tuổi có phản xạ nuốt kém cần loại bỏ hạt. Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài như ho, khó thở, khò khè, cần đến cơ sở y tế chuyên sâu để được kiểm tra kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc.

#Chẩn đoán nhầm dị vật đường thở #Dị vật trong phế quản ở người cao tuổi #Chẩn đoán hình ảnh và nội soi phế quản #Nguy cơ biến chứng do dị vật lâu ngày #Cảnh báo về nguy cơ hóc hạt trái cây #Tầm soát và phát hiện sớm dị vật đường thở #Điều trị nội soi lấy dị vật thành công #Nhận biết triệu chứng ho kéo dài ở người già

